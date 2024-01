Avião com 379 pessoas pega fogo no Japão

Um avião da Japan Airlines, com cerca de 379 pessoas, pegou fogo nesta terça-feira, 2, no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Informações da NHK, emissora pública do país, afirmam que a aeronave colidiu contra um avião da Guarda Costeira.

A Japan Airlines afirmou que todos os passageiros conseguiram escapar da aeronave. Imagens da NHK mostraram chamas saindo das janelas da aeronave.

As autoridades japonesas suspenderam as operações no aeroporto. O avião da Guarda Costeira envolvida no acidente, tinha seis tripulantes a bordo e também pegou fogo por conta da colisão.

Segundo a NHK, cinco dos seis tripulantes morreram no acidente. Um porta-voz da guarda costeira disse anteriormente que cinco estavam desaparecidos, mas que o capitão havia escapado.

De acordo com a NHK, o avião da guarda estava na pista para decolar em direção à base militar de Niigata, na costa oeste do país. A região foi atingida por um terremoto nesta segunda-feira, 1, que deixou 48 mortos até o momento.

Nesta terça-feira, 2, equipes de resgate continuam em busca de feridos. Segundo o governo japonês, cerca de 1 mil militares estão trabalhando no socorro às vítimas.