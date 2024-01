Ataque em igreja italiana em Istambul deixa um morto

Uma pessoa morreu neste domingo (28) em uma igreja italiana de Istambul, Turquia, durante um ataque no momento em que era celebrada uma cerimônia religiosa.

O ataque foi executado por volta de 11h40 (5h40 de Brasília) no distrito Sariyer de Istambul por um grupo de homens encapuzados, segundo informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, nas redes sociais.

Ainda de acordo com o ministro, uma pessoa que acompanhava a cerimônia, identificada com as iniciais C. T., morreu no ataque.

“Condenamos com veemência este ataque desprezível”, afirmou Yerlikaya.