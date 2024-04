As 50 cidades mais violentas do mundo - México, Brasil e Colômbia dominam ranking

Colima, no México, foi a cidade mais violenta do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo o ranking elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. Os dados se referem ao ano de 2023.

A cidade, apesar do resultado, diminuiu o número de mortes violentas de um ano para outro, passando de 181,94 para 140,34 mortes por 100 mil habitantes. A segunda cidade mais violenta do mundo é Ciudad Obregón, com 117,83 assassinatos por 100 mil habitantes.

Em 2023, sete das 10 cidades mais violentas do mundo eram mexicanas:

Colima

Ciudad Obregón

Zamora

Manzanillo

Tijuana

Zacatecas

Juárez

Os homicídios no México diminuíram 4,18% em 2023, para 29.675, o quarto ano consecutivo de declínio após os anos mais violentos da sua história, 2019 e 2020, com mais de 34.000 vítimas de homicídio cada, segundo dados do governo local.

Entre os países com mais cidades no ranking estão o México com 16 cidades, Brasil com dez, Colômbia com oito e Estados Unidos com seis. África do Sul aparece com quatro cidades no levantamento.

O relatório da ONG destaca ainda o Equador e Haiti, ao lado do México, como os países com as piores situações de violência urbana, apesar dos país terem apenas uma cidade no levantamento.

O estudo aponta que décadas de instabilidade institucional levaram a capital do país Porto Príncipe a ser controlada por grupos criminosos. Já no Equador, a ONG afirma que grupos criminosos levaram o país para a sua pior crise de segurança da história.

“O denominador comum dos três países é que entraram consideravelmente no terreno do Estado falido, condição em que o poder público perde o monopólio da segurança para grupos violentos que constituem um poder paralelo”, afirmou José Antonio Ortega, presidente da ONG.

Brasil entre os países mais violentos do Brasil

O Brasil tem dez das 50 cidades mais violentas do mundo. Feira de Santana, na Bahia, voltou ao primeiro lugar em 2023 após figurar na quarta posição entre os municípios brasileiros. A cidade baiana tem a pior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país (58.69) e ocupa a 19ª posição na lista mundial.

Na comparação com o levantamento de 2022, o Brasil melhorou os índices, uma vez que a cidade mais violenta ocupava a 11ª posição. Mossoró, que era a cidade mais violenta de 2022, deixou o ranking em 2023, assim como Natal e Vitória da Conquista. Caruaru, Macapá e Porto Velho, que não estavam no levantamento, entraram no ranking que indica as mais violentas.