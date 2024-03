Após mortes em Gaza, UE descongela € 50 milhões em fundos para agência da ONU

No comunicado, a Comissão Europeia elogia as investigações lançadas pela ONU e as ações para “garantir que a agência está fazendo tudo em seu poder para aplicar a neutralidade e responder às alegações de violações sérias”, e afirma que aguarda os resultados da auditoria interna. Diante do compromisso, a Comissão confirmou o desbloqueio inicial dos € 50 milhões, apontando que os próximos dois pagamentos de € 16 milhões (R$ 86,8 mi) cada serão feitos de acordo com “a implementação deste acordo”.