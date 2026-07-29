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Após encontro com Trump, Netanyahu nega fissuras entre Israel e EUA

Premiê israelense afirmou que os dois países seguem unidos e compartilham o objetivo de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 11h49.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a aliança com os Estados Unidos permanece sólida e minimizou especulações sobre divergências entre seu governo e o presidente Donald Trump após reunião realizada na Casa Branca.

Em entrevista à emissora Fox News, Netanyahu classificou o encontro como "uma das melhores reuniões que já tivemos" e disse que a parceria entre os dois países segue inabalável.

"Sempre me desagrada decepcionar nossos críticos que tentam encontrar fissuras em nossa aliança. E o que encontram hoje é um muro de granito", afirmou.

Objetivo comum em relação ao Irã

Segundo Netanyahu, Israel e Estados Unidos continuam alinhados na estratégia para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

"Temos um compromisso comum. Não queremos que este regime fanático de Teerã tenha armas nucleares. Temos um objetivo comum e o alcançaremos", declarou.

A reunião marcou o primeiro encontro entre Netanyahu e Trump desde o início da guerra com o Irã, em fevereiro.

Após o encontro, Trump publicou na Truth Social que teve uma "reunião muito boa" com Netanyahu e representantes israelenses e afirmou que diversos temas importantes foram discutidos.

A visita do premiê israelense a Washington ocorreu uma semana depois de ele voltar ao centro do debate político nos Estados Unidos, após o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, defender o cumprimento do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu.

*Com EFE

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