Após ameaças de Trump, Canadá recua e retira tarifas de 25% sobre energia; EUA reavalia taxa de 50%

O governador da província canadense de Ontário, Doug Ford, anunciou nesta terça-feira, 11, que suspenderá temporariamente a sobretaxa que sua província planejava impor sobre as exportações de eletricidade para 1,5 milhão de residências americanas. A decisão veio após uma conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, que, segundo Ford, propôs uma reaproximação com as autoridades canadenses. A informação é da BBC.

O governador afirmou nesta tarde que participará de reuniões em Washington nos próximos dias para discutir o comércio de energia entre os dois países.

"Ele estendeu um 'ramo de oliveira' e pediu um encontro com representantes canadenses na capital americana", disse Ford a jornalistas.

A sobretaxa sobre a exportação de eletricidade era uma resposta do governo de Ontário a disputas comerciais com os Estados Unidos. Apesar da suspensão, Ford destacou que essa tarifa continua sendo uma opção para a província no futuro.

"Aplicar uma tarifa sobre eletricidade é algo que Ontário sempre terá em seu conjunto de ferramentas", afirmou.

Logo após a declaração, foi a vez do presidente dos EUA, Donald Trump, de recuar. Mais cedo, Trump respondeu à tarifa da energia com vigor. Em post em sua rede social, a Truth Social, ele prometeu que dobraria as tarifas sobre as importações de aço e alumínio do Canadá, elevando-as para 50%.

Até o fechamento desta reportagem, as novas tarifas estavam previstas para entrar em vigor na quarta-feira, 12.

"Com base no fato de que Ontário, Canadá, impôs uma tarifa de 25% sobre a 'eletricidade' que entra nos Estados Unidos, ordenei ao meu secretário de Comércio que adicione uma tarifa adicional de 25%, totalizando 50%, sobre todo o aço e alumínio que chegam aos Estados Unidos do Canadá, um dos países que mais impõe tarifas em todo o mundo. Isso entrará em vigor amanhã pela manhã, 12 de março", disse Trump.

Agora, o republicano disse que "reavalia" os planos de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá para 50%, segundo a Bloomberg.

"Estou analisando isso, mas provavelmente sim", disse Trump a repórteres nesta terça-feira.

EUA e Canadá: tensão comercial e impacto energético

Desde a eleição de Trump, a relação comercial entre Canadá e Estados Unidos tem sido marcada por disputas tarifárias em setores estratégicos, incluindo energia.

Ontário é um dos principais exportadores de eletricidade para os EUA, fornecendo energia para milhões de consumidores americanos.

A decisão de Ford de suspender a sobretaxa temporariamente sinaliza uma tentativa de evitar novas tensões e buscar um acordo com Washington. O resultado das negociações pode influenciar o custo da eletricidade em ambos os lados da fronteira.

Após meses de ameaças, Trump implementou, em 4 de março, tarifas de 25%, com algumas exceções, sobre o comércio com o Canadá. O governo canadense respondeu com taxas do mesmo valor sobre produtos americanos avaliados em cerca de 30 bilhões de dólares canadenses.