Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Air Canada anuncia retomada de voos após intervenção do governo por greve

Os voos serão retomados na noite deste domingo, mas a companhia levará vários dias para retornar às operações normais

Air Canada: Fundada em 1936, empresa é a maior companhia aérea do Canadá (Air Canada/Divulgação)

Air Canada: Fundada em 1936, empresa é a maior companhia aérea do Canadá (Air Canada/Divulgação)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h37.

A Air Canada anunciou a retomada gradual dos voos neste domingo (17), após a intervenção do governo para encerrar a greve de 10.000 comissários de bordo que começou no dia anterior e paralisou as operações da maior companhia aérea do país.

O Conselho Canadense de Relações Industriais "ordenou à Air Canada que retomasse as operações e retornasse todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge ao trabalho até as 14h EDT (15h no horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2025", informou a empresa em um comunicado.

LEIA MAIS

Os voos serão retomados na noite deste domingo, mas a companhia levará vários dias para retornar às operações normais e algumas rotas permanecerão canceladas na próxima semana, alertou a empresa.

Entenda a greve da Air Canada

Os comissários de bordo da Air Canada paralisaram o trabalho na manhã de sábado, 16, devido a um conflito salarial.

O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos (Cupe), que representa os trabalhadores, havia declarado anteriormente que seus membros permaneceriam em greve até que o governo emitisse uma ordem formal para seu retorno ao trabalho.

Além dos aumentos salariais, o sindicato buscou resolver a questão do trabalho em terra não remunerado, inclusive durante o processo de embarque.

A Air Canada transporta 130.000 passageiros diariamente e voa diretamente para 180 cidades no mundo todo.

Acompanhe tudo sobre:Canadá

Mais de Mundo

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Von der Leyen e outros líderes europeus acompanharão Zelenski em sua reunião com Trump

Chuvas de monções no Paquistão deixam mais de 350 mortos em 48 horas

Rússia lança 505 ataques em Zaporizhzhya um dia após cúpula Trump-Putin

Mais na Exame

Brasil

Mote bolsonarista para o Senado, impeachment de Moraes causa embaraços entre aliados para 2026

Mundo

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Carreira

Eles erraram nos laboratórios e criaram 8 invenções geniais que não vivemos mais sem

Pop

Nos trilhos do sucesso: música do MetrôRio tem letra inspirada na história de cariocas e passageiros