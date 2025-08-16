Após lucro fraco, Air Canada enfrenta greve que paralisa 200 voos diários para os EUA

Cerca de 10 mil comissários de bordo da Air Canada entraram em greve na manhã deste sábado, 16, após o sindicato e a companhia não conseguirem chegar a um novo acordo trabalhista.

A Air Canada iniciou na quinta-feira a paralisação das operações que antecipava a interrupção total. Agora, a empresa anunciou que de fato suspendeu todas as operações. Mesmo com um acordo nos próximos dias, a companhia aérea diz que levaria pelo menos uma semana para retornar às operações completas.

“A Air Canada lamenta profundamente o efeito que a greve está tendo sobre os clientes”, disse a companhia aérea, acrescentando que continuar engajada em negociar um novo acordo para os funcionários. A Air Canada registrou menor lucro líquido no segundo trimestre de 2025 em comparação ao ano anterior. O resultado veio, em grande parte, por causa do menor tráfego de passageiros entre os EUA e o Canadá, segundo o WSJ. No período, o lucro líquido da companhia foi de US$ 134 milhões, abaixo dos US$ 410 milhões no mesmo trimestre do ano passado. A Air Canada é a maior companhia aérea do país. Considerando apenas os Estados Unidos como destino, ela transporta cerca de 130 mil passageiros por dia e opera quase 200 voos diários. Ao todo, são 700 voos diários que levam mais de 100 mil viajantes. A companhia também alertou sobre interrupções nas redes da cadeia de suprimentos, já que a unidade de carga da transportadora opera em 50 países, com centros estrangeiros em Londres e Frankfurt. A Air Canada é membro da Star Alliance, maior aliança global de companhias aéreas do mundo, que conta também com Lufthansa, United Airlines, Turkish Airlines e a Singapore Airlines.