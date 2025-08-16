Após lucro fraco, Air Canada enfrenta greve que paralisa 200 voos diários para os EUA

Air Canada: ao todo, são 700 voos diários que levam mais de 100 mil viajantes. (redlegsfan21/Wikimedia)
Repórter de Mercados
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13h30.
Cerca de 10 mil comissários de bordo da Air Canada entraram em greve na manhã deste sábado, 16, após o sindicato e a companhia não conseguirem chegar a um novo acordo trabalhista.
A Air Canada iniciou na quinta-feira a paralisação das operações que antecipava a interrupção total. Agora, a empresa anunciou que de fato suspendeu todas as operações. Mesmo com um acordo nos próximos dias, a companhia aérea diz que levaria pelo menos uma semana para retornar às operações completas.
“A Air Canada lamenta profundamente o efeito que a greve está tendo sobre os clientes”, disse a companhia aérea, acrescentando que continuar engajada em negociar um novo acordo para os funcionários.
A Air Canada registrou menor lucro líquido no segundo trimestre de 2025 em comparação ao ano anterior. O resultado veio, em grande parte, por causa do menor tráfego de passageiros entre os EUA e o Canadá, segundo o WSJ. No período, o lucro líquido da companhia foi de US$ 134 milhões, abaixo dos US$ 410 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
A Air Canada é a maior companhia aérea do país. Considerando apenas os Estados Unidos como destino, ela transporta cerca de 130 mil passageiros por dia e opera quase 200 voos diários. Ao todo, são 700 voos diários que levam mais de 100 mil viajantes.
A companhia também alertou sobre interrupções nas redes da cadeia de suprimentos, já que a unidade de carga da transportadora opera em 50 países, com centros estrangeiros em Londres e Frankfurt.
A Air Canada é membro da Star Alliance, maior aliança global de companhias aéreas do mundo, que conta também com Lufthansa, United Airlines, Turkish Airlines e a Singapore Airlines.
O sindicato que representa os comissários de bordo emitiu seu aviso de greve na quarta-feira, ao acusar a aérea de não se envolver seriamente em negociações de indenização. O sindicato afirmou que as ofertas da Air Canada não ajudaram seus membros a se recuperarem da inflação historicamente alta no início da década.
A companhia afirmou ter oferecido um aumento de 38% na remuneração total ao longo de um período de quatro anos. A proposta também previa um aumento de 12% a 16% no pagamento por hora no primeiro ano.
A Air Canada pediu ao governo canadense que interviesse e exigisse arbitragem — semelhante ao que ocorreu no ano passado, em uma greve das duas principais ferrovias do país.
Na sexta-feira à noite, a ministra de política trabalhista do Canadá, Patty Hajdu , disse que se reuniu com a companhia aérea e o sindicato e os alertou para que resolvessem suas divergências. “É inaceitável que tão pouco progresso tenha sido feito”, disse Hajdu na plataforma de mídia social X.
O Instituto Angus Reid, uma organização de pesquisas sem fins lucrativos, disse que suas pesquisas indicam que 59% dos canadenses apoiam a causa dos comissários de bordo. Entre outras demandas, os funcionários exigem receber pagamento pelo trabalho feito antes da decolagem.
A Air Canada disse, no entanto, que sua oferta incorpora pagamento de embarque.
As negociações começaram no início deste ano. No início deste mês, quase todos os comissários de bordo votaram a favor de dar ao sindicato um mandato de greve.