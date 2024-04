Aeroporto chinês de Hangzhou abre rota de carga para Miami

Na tarde do dia 5 de abril, foi realizado o voo inaugural da rota de carga Hangzhou-Miami. Esta é a quarta rota de carga de ida e volta para os Estados Unidos aberta pelo aeroporto de Hangzhou, após Nova York, Los Angeles e Chicago.

Segundo informações, o voo inaugural foi operado por um avião de carga B777 da Atlas Airlines dos Estados Unidos, transportando 104 toneladas de roupas, vestuário, calçados, e mercadorias diversas de comércio eletrônico transfronteiriço.

“No início da abertura da rota Hangzhou-Miami, serão realizados dois voos por semana, com uma capacidade máxima de carga de cerca de 110 toneladas por trecho. No voo inaugural, quase toda a capacidade de carga foi utilizada, e em apenas 18 horas é possível chegar a Miami”, explicou Wang Hansen, gerente-geral da Estação Internacional de Carga do Aeroporto de Hangzhou, uma empresa de logística subsidiária do Grupo Aeroportuário da Província de Zhejiang.

A abertura desta rota preenche a lacuna no transporte direto de mercadorias da província de Zhejiang para o sudeste dos Estados Unidos, ajudando a entregar de forma oportuna e eficiente mercadorias de comércio eletrônico transfronteiriço ao mercado norte-americano.

No primeiro trimestre deste ano, o aeroporto de Hangzhou exportou quase 25.000 toneladas de mercadorias de comércio eletrônico transfronteiriço, representando quase metade do total de mercadorias exportadas, com um aumento de 83,54% em relação ao ano anterior. Os principais destinos são principalmente na Europa e nas Américas.

Fonte: chinanews.com