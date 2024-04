Aeroporto alagou? Sem problemas: Dubai anuncia novo terminal de US$ 35 bilhões

Dubai está dando um passo gigantesco na expansão de sua infraestrutura aeroportuária ao aprovar a construção de um novo terminal estimado em US$ 35 bilhões.

O projeto foi anunciado pelo governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, e promete ser cinco vezes maior que o atual Aeroporto Internacional de Dubai (DXB).

O anúncio da expansão vem duas semanas após uma tempestade inundar as pistas do DXB, levando a imagens impressionantes de aviões "navegando sobre a água".

Com o DXB entre os aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais, a transição para o novo aeroporto planeja ocorrer em um período de 10 anos.

Visuals from Dubai International Airport (DXB) : Dozens of inbound and outbound flights have been cancelled.#airport #rain pic.twitter.com/zq2ylAu8Sn

— FL360aero (@fl360aero) April 16, 2024