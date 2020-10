Bancos sustentam alta do Ibovespa, apesar de exterior negativo

A bolsa brasileira tem leves ganhos nesta sexta-feira, 2, apesar das bolsas internacionais operarem em queda, com os investidores repercutindo negativamente a confirmação de que o presidente Donald Trump está com coronavírus. Às 11h, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,20% para 95.672 pontos. O movimento é puxado pelas ações dos grandes bancos. Bancos

Apesar do cenário internacional negativo, as ações dos grandes bancos, ajudam a sustentar o índice, com Itaú subindo 1,82%, Banco do Brasil, 2,25%, Bradesco, 1,95% e Santander, 1,3%. “O mercado entendeu que o setor chegou a um patamar muito barato e começou a comprar. Essa recuperação pode estar sendo essa busca por oportunidades”, afirma Daniel Herrera, analista da Toro Investimentos.

Petrobras

Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à venda de refinarias sem o aval do Congresso tenha sido vista como positiva pelos acionistas da Petrobras, a desvalorização de mais de 4% preço do barril de petróleo em meio às incertezas globais derrubam as ações da Petrobras em mais de 2%. Figurando entre as maiores quedas do índice, os papéis da companhia, que têm grande peso no Ibovespa, são os principais responsáveis pela queda do índice nos primeiros negócios do dia. As ações da PetroRio caem 2,5%.

Trump com covid

De acordo com analistas da Exame Research, a doença de Trump emergem uma série de dúvidas nos mercados, que contribuem para a piora dos mercados. “A falta de clareza no curto prazo desencadeia uma onda de cautela. As preocupações em relação à saúde do presidente e as incertezas quanto ao futuro da disputa eleitoral elevam a percepção de risco”, afirmam.

A informação foi divulgada de madrugada por meio do Twitter de Trump teve impacto imediato nos índices futuros americanos, que chegaram a aprofundar as perdas para mais de 2%. A infecção pela doença às vésperas de novos debates eleitorais e após pesquisas apontarem que ele saiu derrotado do primeiro também chegou a levantar questionamentos no mercado.

Payroll

Foi nesse clima de tensão que foram divulgados os dados oficiais do mercado de trabalho americano, tido como os mais importantes para o mercado financeiro. Apresentado nesta manhã, õ relatório de empregos não-agrícolas (payroll) ficou abaixo do esperado, apontando para a criação de 661.000 empregos nos Estados Unidos ante expectativa de 850.000 novos postos. Por outro lado, o relatório de empregos privados superou as estimativas, ficando em 877.000, o que contribuiu para a redução da taxa de desemprego de americana 8,4% para 7,9%.

Atividade industrial

No Brasil, foram divulgados dados da produção industrial, que vieram abaixo do esperado, apontando para crescimento mensal de 3,2% em agosto ante a expectativa de 3,4% de alta no mês.