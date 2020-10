Dólar tem leve queda, apesar de preocupações com covid e fiscal

O dólar abriu em leve queda nesta quarta-feira, 14, devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando a moeda americana teve a maior alta de outubro e levou o Banco Central a intervir no mercado de câmbio. Às 9h31, o dólar comercial caía 0,43% para 5,555 reais.

Apesar do movimento positivo para o real, o clima no mercado ainda é de cautela tanto entre os investidores internacionais quanto locais. Entre os temores está a possibilidade de medidas de isolamento mais duras na Europa, que passa por uma nova aceleração do número de casos de coronavírus.

“O coronavírus é o principal tema do mercado. Há certa preocupação com um possível novo lockdown na Europa, com casos na Espanha, França, Reino Unido e agora Itália”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

No exterior, o índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra divisas desenvolvidas, tem leve queda puxada pela libra esterlina, que dispara quase 1%. Segundo Laatus, a alta da moeda britânica tem relação com a esperança de um Brexit com acordo.

Contra moedas emergentes, o dólar opera de forma mista, subindo perante o rublo russo e a lira turca, mas perdendo força frente ao peso mexicano e a rúpia indiana.

No cenário interno, as questões fiscais seguem sob os holofotes. “Ontem o BC vendeu 500 milhões de dólares. Sinal de que tem saída de dólar mesmo. O mercado está delicado”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Na véspera, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu em entrevista à CNN, que a questão fiscal tem pressionado o real, assim como a agenda ambiental do governo tem prejudicado a atração de investimentos estrangeiros.

Por aqui, foram divulgados dados do setor de serviços referentes ao mês de agosto, que ficaram acima das expectativas. No período, o setor teve crescimento de 2,9% ante 2,3% de alta esperados. Na comparação anual, no entanto, a queda foi de 10%.