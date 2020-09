A ação da Apple fechou em baixa de 8,01% nesta quinta-feira, em dia de fortes quedas para papéis do setor de tecnologia nas bolsas de Nova York. Com isso, a fabricante do iPhone perdeu quase 180 bilhões de dólares em valor de mercado, a maior perda diária para qualquer companhia na história. Ainda assim, a empresa continua a ter valor de mercado bem acima de 2 trilhões de dólares.

Para a Apple, foi a maior queda percentual desde 16 de março, quando o papel havia recuado 12,9%.