TRXF11 vai alcançar R$ 3 bi em imóveis após acordo com Grupo Mateus

O TRX Real Estate (TRXF11), da TRX Investimentos, fechou nesta quinta-feira, 19, operação com o Grupo Mateus que deve levar o fundo imobiliário (FII) ao valor de R$ 3 bilhões em imóveis.

O fundo vai comprar quatro imóveis da varejista localizados nos estados do Pará, Ceará e Maranhão. Três deles serão na modalidade de construção sob medida (built to suit) – as três novas lojas serão localizadas nas cidades de Ananindeua e Marituba (PA) e São Mateus (MA). Além disso, o acordo também envolve a aquisição de um imóvel já pronto e em operação em Russas (CE).

Após a venda, o Grupo Mateus irá alugar novamente as unidades do fundo, em operação conhecida como “sale and leaseback”. O acordo representa um valor total de R$ 122,8 milhões, que ainda pode sofrer alterações.

Os contratos de locação são de 20 anos e contam com penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral, sem possibilidade de ação revisional de aluguel.

Após concluído o negócio, o Grupo Mateus será responsável por 23,19% das receitas mensais recebidas pelo TRXF11, diminuindo a concentração do atual principal inquilino do fundo, o varejista Assaí. O fundo afirma que manterá a mesma qualidade de crédito, aumentando o prazo médio dos contratos para 15,3 anos.