Trisul tem resultado operacional "forte" apesar do cenário macroeconômico

A prévia operacional do quarto trimestre da Trisul (TRIS3) deu gás às ações da construtora. Nesta terça-feira, 21, os papéis subiam mais de 3,81%, sendo negociadas a R$ 5,18.

Segundo prévia operacional divulgada na noite de segunda-feira, 21, a incorporadora alcançou R$ 774,7 milhões de vendas brutas no quarto trimestre de 2024, um aumento de 122,4% em comparação ao trimestre anterior. No acumulado do ano, as vendas brutas totalizaram R$ 1,7 bilhão, aumento de 42,3% em comparação com o mesmo período de 2023.

Já as vendas líquidas da Trisul totalizaram R$ 746,3 milhões, um aumento de 129,1% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado do ano, as vendas líquidas totalizaram R$ 1,2 bilhão, um aumento de 44,2% em comparação ao mesmo período de 2023.

Foram R$ 924 milhões em lançamentos no quarto trimestre. Em 2024, a incorporadora lançou cinco empreendimentos, totalizando um VGV de R$ 1,3 bilhões. No mesmo ano a companhia entregou sete empreendimentos, totalizando R$ 1,2 bilhões em 1.611 unidades.