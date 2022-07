Santander leiloa imóveis a partir de R$ 161 mil em todo Brasil

O Santander, em parceria com a Mega Leilões, realizará um leilão de imóveis comerciais e residenciais na próxima segunda-feira, dia 18, a partir das 15h, em 9 estados brasileiros. O evento será conduzido por Fernando Cerello, leiloeiro oficial da empresa.

São casas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e rurais nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Os imóveis residenciais que estiverem ocupados nas capitais ainda terão a desocupação por conta do leiloeiro, ou receberá reembolso de até R$ 5 mil com ITBI, escritura e registro.

De maneira geral, o pagamento do valor da arrematação poderá ser à vista (sem desconto), com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e financiamento do restante do lance em até 420 meses com taxa de 9,49% ao ano.

Destaques residenciais

Um dos destaques é uma casa localizada no bairro Escarpas do Lago, em Capitólio (MG), de 4.534 m² de área construída e avaliada em R$ 3,3 milhões. Outro imóvel de destaque é um apartamento localizado na Vila Ester, zona norte de São Paulo (SP), com 89 m² e lance inicial de R$ 349 mil.

Como participar?

Para saber mais sobre o leilão de imóveis residenciais do Santander Brasil, basta acessar a página da leiloeira.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês