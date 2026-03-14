Resort tem campo de golfe de R$ 400 milhões e skate park do Pedro Barros

ALL Resort Club Residence: empreendimento localizado na região da Costa Esmeralda (All Wert/Divulgação)
Colaboradora na Exame
Publicado em 14 de março de 2026 às 06h00.
Um novo complexo esportivo acaba de ser inaugurado dentro do ALL Resort Club Residence, empreendimento localizado na região da Costa Esmeralda, em Santa Catarina. Desenvolvido pela All Wert Empreendimentos, o espaço recebeu investimento de R$ 6 milhões e faz parte da primeira fase do Sport Center, área dedicada à prática esportiva dentro do projeto.Com 5 mil metros quadrados, o complexo reúne sete quadras voltadas a diferentes modalidades, incluindo skate, tênis, padel, beach tennis e pickleball, além de playground e áreas de convivência. A estrutura integra um ecossistema mais amplo que combina moradia, lazer e esporte dentro do resort.
No empreendimento, a parte residencial é chamada de Terra, com duas torres com 150 apartamentos de até 930 mil metros quadrados e tíquete inicial de R$ 4 milhões. O Sport Center, por sua vez, compõe o núcleo esportivo do projeto.
O empreendimento como um todo possui Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 18 bilhões, consolidando-se como um dos projetos imobiliários de maior escala na região. A proposta da incorporadora é integrar moradia, infraestrutura de lazer e experiências esportivas em um único complexo.
O principal destaque do novo espaço é o Skate Park, desenvolvido com curadoria do skatista brasileiro Pedro Barros e de seu pai e mentor, André Barros. Pedro Barros é um dos principais nomes do skate park no mundo, com oito títulos mundiais, uma medalha olímpica e dez medalhas nos X Games.
A pista foi projetada para atender tanto iniciantes quanto atletas profissionais e contempla diferentes modalidades sobre rodas, como skate, BMX, roller e patinetes. O espaço conta com uma área voltada ao street skate, com elementos urbanos como rampas e corrimões, e outra dedicada ao skate park, com bowl pensado para proporcionar fluxo contínuo e permitir treinamentos de surfskate. O local também receberá uma instalação artística do artista catarinense Rafaell Angowski.
“O ALL Resort é um ambiente que vai além do morar, trazendo experiências memoráveis de esporte, lazer e bem-estar em meio à natureza, tendo a sustentabilidade como premissa central para o desenvolvimento de todos os projetos dentro do empreendimento”, afirma Richard Schwambach, CEO da All Wert.
Além da pista de skate, o complexo esportivo foi desenvolvido para uso recreativo e de alta performance. A quadra de tênis utiliza piso de jogo rápido em base asfáltica de alta tecnologia, com sistema de amortecimento voltado à redução de impacto nas articulações dos atletas e maior restituição de energia e melhor desempenho durante o jogo .
As quadras de padel seguem os padrões da Federação Internacional de Padel (FIP), utilizados no circuito Premier Padel. O projeto inclui design panorâmico, piso de grama sintética esportiva e estruturas em vidro temperado e telas metálicas galvanizadas. Já as quadras de beach tennis foram construídas nas dimensões oficiais e utilizam areia específica para a prática do esporte.
Com a inauguração do Sport Center, o empreendimento amplia a oferta de lazer e atividades esportivas para moradores e convidados. O complexo também faz parte das estratégias de certificação SITES e Fitwel do Porto Belo Golf, reforçando diretrizes ligadas à sustentabilidade, saúde e bem-estar no planejamento do projeto.
Entre os elementos adotados estão iluminação em LED nas quadras, pomar com espécies nativas e frutíferas para estimular a biodiversidade, além de pista de caminhada com coloração clara para reduzir a absorção de calor e melhorar o conforto térmico.
Segundo a empresa, a proposta é criar um modelo residencial que combine infraestrutura de lazer e atividades esportivas com espaços de convivência alinhados ao lifestyle contemporâneo.
Além do Sport Center, o empreendimento também abriga o Porto Belo Golf, campo de golfe desenvolvido pela incorporadora com investimento de R$ 400 milhões. O projeto inclui a primeira fase com nove buracos e iluminação em LED voltada à prática noturna, característica que posiciona o espaço como o primeiro campo de golfe iluminado da América do Sul.
Integrado ao ALL Resort Club Residence, o complexo também conta com tecnologias de treinamento, como o simulador Trackman e o sistema Putt View, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade, incluindo usina solar e sistema fechado de reuso de água para irrigação do campo.
O Rafa Nadal Tennis Center também terá uma unidade dentro do ALL Resort Club Residence, em parceria com a All Wert Empreendimentos. Será o primeiro centro de treinamento da marca na América Latina, levando ao projeto a metodologia esportiva desenvolvida pelo tenista espanhol Rafael Nadal e sua equipe.
A unidade, que será a maior da rede dedicada ao tênis no mundo, contará com 17 quadras — entre piso rápido e saibro, cobertas e ao ar livre —, além de arena central para mais de 1.500 pessoas, oito quadras cobertas de padel, academia de alto rendimento e áreas voltadas ao bem-estar. O complexo também terá espaço gastronômico e um museu com itens históricos da carreira do atleta.