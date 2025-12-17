Ele tem uma aposta de R$ 10 bilhões para criar a 'nova Balneário Camboriú'

Santa Catarina não para de atrair investimentos imobiliários bilionários. Parece que a grana, de fato, "desceu para BC".

E não foi só Balneário Camboriú que se beneficiou deste movimento. Cidades próximas, como Itajaí e Porto Belo, por exemplo, também estão com projetos na casa das dezenas de bilhões de reais.

Em Porto Belo, a aposta mais elevada é comandada pela incorporadora All Wert, liderada pelo empresário Richard Schwambach e com um time de sócios que inclui Martin Werninghaus, membro do conselho da gigante de equipamentos eletroeletrônicos e automação industrial WEG.

A empresa tem um projeto de 210 hectares na cidade, com um valor geral de vendas estimado em 10 bilhões de reais.

O projeto faz coro a outros empreendimentos altos na mesma cidade, como um projeto de 6 bilhões de reais da Vokkan e um complexo de 34 andares da ABC Embralot.

Entre campos de golfe iluminados, torres assinadas por arquitetos renomados e até uma "praia particular" (entre aspas, porque na verdade, não fica no mar), o projeto promete mudar os padrões da região da Costa Esmeralda.

"Santa Catarina é hoje o ponto de migração de quem busca segurança, qualidade de vida e exclusividade", diz Richard. "Não tem como ser uma bolha, porque é dinheiro novo chegando de fora".

Com previsão de entregar a primeira fase em outubro deste ano, o All Resort já tem 100% dos lotes vendidos. O próximo passo inclui um complexo de tênis, um shopping focado em lazer e gastronomia, e até uma piscina de ondas que recria uma praia dentro do empreendimento.

A origem alemã de "Wert" e a busca por valor

Richard Schwambach sempre teve o urbanismo como paixão. Formado em administração e marketing, começou sua carreira no Rio Grande do Sul trabalhando com casas populares, um setor que dependia diretamente do fluxo de caixa da Caixa Econômica Federal, o que, segundo ele, trazia desafios constantes.

"Era um mercado instável, muito influenciado por fatores externos", afirma o empresário. "Por isso, sempre me identifiquei mais com o desenvolvimento urbano, que me permitia pensar em projetos de longo prazo".

Nos anos seguintes, Richard liderou projetos de loteamentos e bairros planejados no Rio Grande do Sul, incluindo o Prado, em Gravataí. O empreendimento, projetado como um "bairro-cidade", marcou sua transição para o urbanismo de grande escala. "Foi ali que comecei a perceber como um bom planejamento urbano pode transformar regiões inteiras, criando valor para todos os envolvidos".

A virada de chave aconteceu em 2019, quando um conhecido empresário catarina, João Batista Saldanha, o Tita, o convidou para conhecer áreas em Santa Catarina, incluindo 210 hectares no litoral norte, que estavam parados há mais de 10 anos.

"Ele me disse: 'Tentei desenvolver isso várias vezes, mas não deu certo.' Faltava conhecimento técnico. Depois de analisar as possibilidades, aceitei o desafio e começamos a estruturar o que hoje é a All Wert."

Ao lado de Tita, empresário do setor calçadista, e de Martin Werninghaus, de uma das famílias da WEG, Richard fundou a All Wert. O nome da empresa é inspirado na palavra alemã "valor".

"Quando começamos, sabíamos que precisávamos de um diferencial. Sustentabilidade, design e esportes seriam nossos pilares", diz.

Estratégia: luxo, esporte e inovação

A All Wert aposta na combinação de esportes, design e exclusividade para se diferenciar no mercado. O campo de golfe iluminado, primeiro da América Latina, foi o ponto de partida.

"O golfe nos posiciona diretamente no alto padrão, mas os outros 80% dos compradores não jogam. Eles querem a vista, o lifestyle", explica Schwambach.

Agora, a empresa se prepara para lançar novas fases do All Resort. O Terra All Resort, por exemplo, terá duas torres de apartamentos com design biofílico (com bastante árvores), varandas amplas e o conceito de casas suspensas. Entre as torres, um shopping de 4.500 metros quadrados trará opções de gastronomia e lazer.

Já o complexo de tênis, previsto para 2025, contará com 16 quadras e uma arena para 1.500 pessoas. Para Schwambach, esses elementos não são apenas diferenciais, mas parte do "legado" que ele busca construir com seus sócios.

"Queremos entregar uma experiência completa, com serviços que ressignifiquem a forma como as pessoas vivem."

A empresa também está de olho no futuro: além de consolidar o All Resort, o foco é expandir na região da Costa Esmeralda.

A força de Santa Catarina no mercado de luxo

O mercado imobiliário de luxo em Santa Catarina é o mais aquecido do Brasil. O estado lidera o ranking FipeZAP 2024, com quatro cidades entre as cinco mais valorizadas do país: Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí e Florianópolis. Os preços por metro quadrado na região chegam a superar os 100.000 reais em empreendimentos à beira-mar.

Mas a exclusividade não é o único atrativo. Santa Catarina se destaca pela segurança, infraestrutura e qualidade de vida, fatores que atraem investidores de todo o país. "O que estamos vendo aqui não é apenas um crescimento interno, mas uma migração. Quem compra em Porto Belo ou Balneário Camboriú já chega preparado para imobilizar um capital alto", afirma Schwambach.

Além disso, o turismo e os negócios de alto padrão ajudam a impulsionar a demanda. No caso do All Resort, a proximidade com o Aeroporto Costa Esmeralda é estratégica. "No verão, ele tem mais pousos e decolagens de jatos particulares do que Florianópolis. É um diferencial enorme para o nosso público".

A All Wert, com seu foco em design, sustentabilidade e esporte, quer transformar a Costa Esmeralda em um dos principais destinos do mercado imobiliário de luxo no Brasil. A primeira entrega do All Resort, prevista para este ano, será apenas o começo de um projeto ambicioso, que já movimenta bilhões e tem tudo para adicionar um novo personagem no mapa de luxo no litoral catarinense.

Esta matéria foi originalmente publicada em janeiro de 2025