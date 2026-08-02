Quero vender meu imóvel partilhado. Como fica a isenção de IR?

Imóvel em São Paulo: partilha de bens é tema de disputa entre irmãos (Exame)
Especialista em Direito Imobiliário
Publicado em 2 de agosto de 2026 às 08h00.
Quando um imóvel pertence a duas pessoas, é comum imaginar que a venda será tratada como uma única operação para fins de Imposto de Renda. Na prática, porém, a legislação costuma analisar a situação de cada proprietário separadamente, respeitando a participação de cada um no imóvel.
Isso significa que, em regra, quem vender sua parte e utilizar o valor recebido para comprar outro imóvel residencial, atendendo aos requisitos previstos em lei, poderá ter direito ao benefício fiscal referente apenas à sua parcela. A decisão do outro coproprietário de não comprar outro imóvel, por si só, não costuma prejudicar esse direito.
Também é importante lembrar que esse benefício depende do cumprimento de algumas exigências, como prazos e condições estabelecidos pela Receita Federal. Por isso, quando um imóvel possui mais de um proprietário, vale a pena fazer um planejamento antes da venda para evitar surpresas e pagar um imposto que poderia ser reduzido ou até mesmo dispensado.
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