Vitória chega ao topo dos imóveis mais caros, e Vila Velha valoriza quase 10% em 2026

Os preços dos imóveis residenciais continuaram subindo acima da inflação em julho. O Índice FipeZAP de Venda Residencial registrou alta de 0,46% no mês, praticamente repetindo o ritmo observado em junho e superando a prévia do IPCA-15, de 0,06% O desempenho também contrastou com a deflação de 1,16% registrada pelo IGP-M no período.
No acumulado de 2026, no entanto, os imóveis registram valorização média de 2,89%, abaixo da inflação projetada pelo IPCA no período, de 3,43%. Já na comparação com os últimos 12 meses, o mercado imobiliário segue ganhando da inflação: os preços acumulam alta de 5,46%, acima dos 4,43% registrados pelo IPCA.
Os dados mostram que a valorização continua disseminada pelo país. Entre as 56 cidades monitoradas, 49 registraram aumento nos preços em julho.
Um dos principais destaques é a ascensão de Vitória ao topo do ranking do metro quadrado mais caro do país. A capital capixaba alcançou preço médio de R$ 15.448 por metro quadrado, superando pela primeira vez cidades que tradicionalmente lideravam a lista, como Itapema (R$ 15.403/m²) e Balneário Camboriú (R$ 15.295/m²). Entre as capitais, a vantagem é ainda mais expressiva: Vitória aparece à frente de Florianópolis (R$ 13.461/m²) e São Paulo (R$ 12.099/m²).
A liderança é resultado do forte ritmo de valorização observado ao longo de 2026. Até julho, os imóveis na capital capixaba acumulavam alta de 8,82%, a maior entre as capitais brasileiras, enquanto Balneário Camboriú registrava valorização de 2,03% no mesmo período. Em julho, Vitória também liderou o avanço mensal dos preços, com alta de 1,56%, reforçando sua posição como o mercado imobiliário mais valorizado da amostra acompanhada pelo FipeZAP.
Ranking de valorização das capitais no acumulado de 2026
A valorização atingiu 21 das 22 capitais monitoradas, com Vitória mantendo o forte ritmo de crescimento observado no mês e liderando o ano.
Vitória (ES): 8,82%
Manaus (AM): 8,43%
Aracaju (SE): 7,00%
Salvador (BA): 6,73%
Florianópolis (SC): 5,50%
Teresina (PI): 5,43%
Natal (RN): 5,30%
Fortaleza (CE): 5,04%
Brasília (DF): 4,54%
João Pessoa (PB): 4,45%
Campo Grande (MS): 4,35%
Belém (PA): 4,20%
Recife (PE): 4,13%
Goiânia (GO): 3,99%
Maceió (AL): 3,42%
Cuiabá (MT): 3,26%
São Luís (MA): 3,16%
Rio de Janeiro (RJ): 2,76%
São Paulo (SP): 1,70%
Curitiba (PR): 0,32%
Belo Horizonte (MG): 0,09%
A única capital que registrou queda nos preços de venda no acumulado de 2026 foi Porto Alegre (RS), com recuo de 0,43%.
Ranking de valorização das cidades no acumulado de 2026
Diversas cidades que não são capitais apresentaram uma valorização imobiliária superior à média nacional. A liderança desse ranking é ocupada por Vila Velha, cidade vizinha a Vitória, que registrou uma alta expressiva de 9,68% no ano.
Vila Velha (ES): 9,68%
Jaboatão dos Guararapes (PE): 7,93%
São José dos Pinhais (PR): 7,25%
Betim (MG): 6,70%
São Vicente (SP): 6,50%
Blumenau (SC): 6,40%
São José dos Campos (SP): 6,02%
Santos (SP): 5,91%
Campinas (SP): 5,84%
Contagem (MG): 5,50%
Metro quadrado chega a R$ 9.900
O preço médio do metro quadrado nas 56 cidades monitoradas alcançou R$ 9.900 em julho.
Entre as capitais, o ranking dos maiores valores passou a ser liderado por Vitória, que ultrapassou Florianópolis:
Vitória — R$ 15.448/m²
Florianópolis — R$ 13.461/m²
São Paulo — R$ 12.099/m²
Curitiba — R$ 11.761/m²F
Rio de Janeiro — R$ 11.131/m²
Já os menores preços médios foram registrados em:
Aracaju — R$ 5.764/m²
Teresina — R$ 6.026/m²
Natal — R$ 6.437/m²
Considerando todas as cidades pesquisadas, apenas Itapema (R$ 15.403/m²) e Balneário Camboriú (R$ 15.295/m²) apresentam preços médios superiores aos de Vitória.
Apartamentos menores continuam puxando a valorização
O levantamento também mostra que os imóveis compactos seguem liderando a valorização.
As unidades de um dormitório registraram a maior alta em julho, com avanço de 0,55%, e continuam sendo as mais caras quando analisado o preço por metro quadrado, com média de R$ 12.123/m².
Já os imóveis de dois dormitórios tiveram a menor valorização mensal (0,39%) e também apresentam o menor preço médio por área, de R$ 8.886/m².
Na comparação dos últimos 12 meses, os apartamentos de um dormitório também lideram os ganhos, acumulando valorização de 7,29%, enquanto as unidades de três dormitórios registraram o menor avanço no período (4,04%).