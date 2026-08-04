Vitória chega ao topo dos imóveis mais caros, e Vila Velha valoriza quase 10% em 2026

Os preços dos imóveis residenciais continuaram subindo acima da inflação em julho. O Índice FipeZAP de Venda Residencial registrou alta de 0,46% no mês, praticamente repetindo o ritmo observado em junho e superando a prévia do IPCA-15, de 0,06% O desempenho também contrastou com a deflação de 1,16% registrada pelo IGP-M no período. No acumulado de 2026, no entanto, os imóveis registram valorização média de 2,89%, abaixo da inflação projetada pelo IPCA no período, de 3,43%. Já na comparação com os últimos 12 meses, o mercado imobiliário segue ganhando da inflação: os preços acumulam alta de 5,46%, acima dos 4,43% registrados pelo IPCA. Os dados mostram que a valorização continua disseminada pelo país. Entre as 56 cidades monitoradas, 49 registraram aumento nos preços em julho.

Um dos principais destaques é a ascensão de Vitória ao topo do ranking do metro quadrado mais caro do país. A capital capixaba alcançou preço médio de R$ 15.448 por metro quadrado, superando pela primeira vez cidades que tradicionalmente lideravam a lista, como Itapema (R$ 15.403/m²) e Balneário Camboriú (R$ 15.295/m²). Entre as capitais, a vantagem é ainda mais expressiva: Vitória aparece à frente de Florianópolis (R$ 13.461/m²) e São Paulo (R$ 12.099/m²).

A liderança é resultado do forte ritmo de valorização observado ao longo de 2026. Até julho, os imóveis na capital capixaba acumulavam alta de 8,82%, a maior entre as capitais brasileiras, enquanto Balneário Camboriú registrava valorização de 2,03% no mesmo período. Em julho, Vitória também liderou o avanço mensal dos preços, com alta de 1,56%, reforçando sua posição como o mercado imobiliário mais valorizado da amostra acompanhada pelo FipeZAP.