Leilão de imóveis de Santander e Zuk tem descontos de até 72% e lances a partir de R$ 38 mil

A Zuk, plataforma de leilões, promove um leilão de imóveis em parceria com o Santander até o final de abril com 359 propriedades em todo o Brasil. Os interessados podem encontrar oportunidades com desconto de até 72%.

O leilão principal da leva acontece no dia 15 de abril, às 13h, com 240 imóveis.

Oportunidades

Os valores vão de R$ 38 mil para uma casa no bairro Amendoeira, em São Gonçalo (RJ), com 360 metros quadrados de terreno. Este é o imóvel com maior desconto ofertado nesta leva.

Já a propriedade de maior valor é um apartamento à venda em Higienópolis, em São Paulo (SP), com 284 metros quadrados, que será leiloado por R$ 1,7 milhão.

As opções de leilões para o mês de abril incluem os seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Como participar do leilão de imóveis?

As negociações acontecem de forma totalmente online, no mês de março. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.