Leilão da Caixa: imóveis tem preço médio de R$ 100 mil; veja como participar

A Caixa realiza até o dia 30 de maio um leilão virtual de imóveis, com descontos e condições especiais. O banco irá leiloar 3 mil unidades, entre apartamentos, casas salas comerciais e terrenos com preços diferenciados.

O valor médio dos imóveis à venda é de R$ 101 mil. Todos eles são disponibilizados para venda livres de ônus para o comprador, no estado de conservação e ocupação em que se encontram. Dívidas pendentes, como condomínio e IPTU, geradas até a data de aquisição, são integralmente quitadas pela Caixa.

Além disso, o banco possibilita a utilização da conta vinculada do FGTS do proponente para compra de imóvel residencial, cujo saldo pode ser utilizado no momento da contratação, como entrada do financiamento ou do valor total, desde que observadas as condições legais vigentes.

Como participar

Para participar, o interessado em adquirir um imóvel CAIXA deverá acessar o site do banco e escolher o imóvel desejado. Em seguida, ler o edital, que contém as regras e as condições do leilão, como data de realização e formas de pagamento.

É necessário acessar o site do leiloeiro e fazer a oferta, respeitando o valor mínimo de venda. A proposta de maior valor é considerada vencedora. O resultado poderá ser acompanhado no site da Caixa, nas datas divulgadas nos editais de venda.

Condições especiais

O cliente pode optar pelas linhas de financiamento com recursos do FGTS ou SBPE, dependendo da renda e do valor do imóvel. A Caixa oferece quatro opções de linhas de financiamento imobiliário com recursos SBPE, para aquisição de imóvel novo ou usado: TR, IPCA, Poupança CAIXA e Taxa Fixa. O cliente pode identificar, entre as opções, aquela mais adequada ao seu perfil.

Os imóveis disponibilizados podem ser financiados com recursos do SBPE em até 100% do valor da proposta e com prazo de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança CAIXA.

Nas contratações de crédito imobiliário pela modalidade Poupança Caixa, as taxas de juros partem de TR + 2,50% ao ano, somadas à remuneração da poupança. Os clientes contam ainda com período de carência de até 6 meses.

Para o enquadramento no Programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, os parâmetros são: renda familiar de até R$ 7 mil; imóvel com valor de compra e venda de até R$ 264 mil; taxas nominais a partir de 4,25% a.a. e tarifa de 1,5% sobre o valor de financiamento. Há possibilidade de financiamento de até 100% do valor de compra e venda, limitado a 90% do valor de avaliação (exclusiva para os imóveis Caixa).