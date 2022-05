Enforce vende 250 imóveis com até 50% de desconto

A Enforce, empresa de gestão de créditos inadimplentes corporativos. oferece 250 imóveis com descontos de até 50%.

Estão disponíveis para compra, salas comerciais, lotes, apartamentos e unidades hoteleiras em todo o país com preços que variam de R$ 46,3 mil a R$ 26 milhões. Os imóveis podem ser adquiridos online e financiados.

Oportunidades em diferentes estados

Os estados com maior quantidade de imóveis disponíveis são Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Dentre as opções o destaque é um apartamento residencial em Campos dos Goytacazes, no centro do Rio de Janeiro. O imóvel, que tem quatro dormitórios e 220,1 metros quadrados de área privativa, custa R$ 902 mil.

Já em Santos, litoral de São Paulo, uma sala comercial com uma garagem e área privativa de 58,08 metros quadrados pode ser comprada por R$ 464 mil, valor 32% abaixo do valor de mercado.

Os imóveis estão disponíves no site da outlet de imóveis Resale.