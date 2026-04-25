Housi mira R$ 6 bilhões em lançamentos em nova vertical voltada para saúde

Se até a Ambev já entendeu que o consumidor quer ser mais saudável, o mercado imobiliário não ficaria de fora. Depois de ver crescer 67% em 2025 o volume de cervejas zero álcool, sem glúten e de baixa caloria, a dona de marcas como Michelob Ultra, Corona Zero e Stella Artois Pure Gold surfa a onda das “escolhas balanceadas”. Agora, é a vez da Housi tentar capturar esse mesmo movimento no setor imobiliário: a proptech criou uma vertical de wellness e projeta lançar até R$ 6 bilhões em VGV nos próximos cinco anos.

"A nova vertical dialoga diretamente com o perfil da geração Z. Esse público valoriza cada vez mais hábitos saudáveis e experiências completas no dia a dia, tendência já observada em outros setores. Nesse contexto, a Housi estrutura seus projetos para ir além do espaço físico, oferecendo ambientes e serviços que facilitam uma rotina equilibrada, com atividades como aulas de yoga, eventos esportivos e ativações voltadas à saúde e à convivência", explica Roberta Faria, sócia-fundadora e CMO da Housi.

Batizada de Housi Wellness, a nova frente foi desenhada para atuar como uma plataforma de inteligência para incorporadores interessados em desenvolver empreendimentos com serviços, áreas comuns voltadas a bem-estar e uma agenda de experiência para o morador.

A meta da empresa é alcançar R$ 600 milhões em lançamentos nesse formato em 2026, com projetos no Sul, Sudeste e Nordeste. Hoje, a companhia afirma ter cerca de R$ 3 bilhões em negociações em andamento, concentradas sobretudo no Sul do país e no interior de São Paulo.

A aposta da Housi é que o bem-estar deixe de ser um discurso de marketing para virar produto imobiliário. Na prática, a empresa quer entrar desde a concepção do projeto até a entrega, com definição de conceito, curadoria de áreas comuns e conexão com marcas parceiras. Entre elas estão Natura, Technogym, Einstein Hospital Israelita, Link Fit e Theta Moviment.

A tese por trás da nova vertical é conhecida no setor: imóveis com mais serviço, conveniência e uso compartilhado tendem a ganhar velocidade de locação, reduzir vacância e ampliar previsibilidade de receita para incorporadores e investidores.

A ambição vai além de uma frente complementar de negócios. Segundo a executiva, entre 40% e 50% dos projetos da empresa, no longo prazo, podem estar ligados a nichos como wellness, senior living e moradia estudantil.

O primeiro de muitos

O primeiro projeto dessa nova estratégia será lançado em São Paulo, em parceria com a Vitacon, em um empreendimento nos Jardins. A empresa quer estender a experiência para o morador para além do imóvel. O pacote inclui corridas, aulas de yoga, ativações presenciais e uma comunidade fechada, chamada Wellness Society, com benefícios em estabelecimentos parceiros, acesso a eventos VIP e iniciativas de conexão entre residentes.

O empreendimento contará com 682 unidades e valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões, reforçando também a aposta na valorização da região. Localizado entre a Avenida Paulista e a Rua Oscar Freire, será construído em um terreno com cerca de 2 mil metros quadrados, com 27 pavimentos que abrigam studios e apartamentos de um dormitório, com metragens entre 20 e 56 metros quadrados, além de duas lojas.

As áreas comuns incluem guarda-volumes, bike space, espaço gourmet wellness, delivery room, academia, sala de jogos, conveniência grab & go, lavanderia compartilhada, lobby com concierge, espaço de convivência, mercado saudável, pátio externo, pool lounge, espaço pet, creative space, piscina e spa wellness, sky bar, wellness space, espaço de trabalho wellness, salas de reuniões abertas, jardins sensoriais, healing space, mindfulness, estúdio de pilates e recovery zone.

Além disso, o projeto incorpora diferenciais que materializam o conceito de wellness na rotina dos moradores, como colchões de alta performance, travesseiros de colágeno, chuveiros com ozônio e soluções voltadas à recuperação, qualidade do sono e longevidade. O empreendimento também contará com parceiros e certificações que reforçam essa proposta, como Bluma com Confiança Natura, Gelo Health e o selo Fitwel, referência internacional na padronização de edifícios saudáveis.

Diferente de outros ativos da Vitacon, este não se trata de um empreendimento multifamily.