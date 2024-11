Como fazer usucapião via cartório?

A usucapião é um processo que permite a regularização de propriedades por meio da posse prolongada e pacífica de um imóvel, desde que atendidos alguns requisitos legais. Com a regulamentação da usucapião extrajudicial, é possível realizar esse procedimento diretamente no cartório, tornando-o mais rápido e menos burocrático. Confira abaixo o passo a passo para fazer usucapião via cartório.

1. Entenda os requisitos para usucapião extrajudicial

Para iniciar o processo de usucapião no cartório, é essencial atender aos requisitos previstos em lei. Algumas condições básicas incluem:

Posse mansa, pacífica e sem contestação por terceiros;

Prazo de posse, que varia conforme o tipo de usucapião (geralmente 5, 10 ou 15 anos);

Uso do imóvel para moradia ou exploração econômica;

Imóvel não registrado no nome de outra pessoa ou sem contestação de propriedade.

2. Reúna a documentação necessária

A usucapião extrajudicial exige uma série de documentos para comprovar a posse e atender às exigências legais. Os principais incluem:

RG e CPF do requerente;

Comprovantes de residência no imóvel (contas de água, luz ou telefone);

Planta e memorial descritivo do imóvel, assinados por um profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto);

Certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais;

Declaração de vizinhos ou testemunhas que confirmem a posse prolongada.

3. Contrate um advogado

Embora o processo seja realizado no cartório, a presença de um advogado é obrigatória. Ele será responsável por elaborar o requerimento de usucapião, reunir a documentação e acompanhar o procedimento. O advogado também garantirá que os direitos do requerente sejam preservados durante o processo.

4. Procure o Cartório de Registro de Imóveis

Com toda a documentação em mãos, dirija-se ao Cartório de Registro de Imóveis responsável pela circunscrição onde o imóvel está localizado. O requerimento de usucapião será analisado pelo oficial do cartório, que verificará a conformidade com os requisitos legais e o estado da documentação.

5. Obtenha o consentimento dos interessados

Caso o imóvel tenha algum registro anterior ou envolva outros interessados, como herdeiros ou vizinhos, o oficial do cartório pode solicitar a manifestação dessas partes. Se todos concordarem com a usucapião, o processo prossegue normalmente. Caso haja contestação, o processo será encaminhado para a via judicial.

6. Registre a posse no seu nome

Após a análise e aprovação do processo pelo cartório, o imóvel será registrado em seu nome. Esse registro é o documento oficial que reconhece você como proprietário legal do imóvel.

