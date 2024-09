Capitais do Nordeste lideram valorização residencial em agosto; veja ranking

As capitais nordestinas foram o grande destaque do Índice FipeZAP de agosto, que acompanha a variação dos preços de imóveis residenciais em 56 cidades selecionadas (veja metodologia abaixo).

A maior alta do período ficou, mais uma vez, com Salvador, capital da Bahia. Em julho, a variação mensal de Salvador foi de 2,44%. Antes, a maior variação mensal havia ocorrido em junho de 2012 (2,11%).

“Agosto é o quarto mês de aumento consecutivo da variação do preço de venda da capital baiana, o que destoa do padrão observado nos últimos anos. Ainda assim, é cedo para se pensar em tendência”, avalia Paula Reis, economista do DataZAP.

Para além da capital baiana, a região tem se valorizado como um todo, com João Pessoa (PB), São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Aracaju (SE) entre as maiores altas de preços em julho. Todas as capitais analisadas na região apresentaram crescimento, com exceção de Maceió, que apresentou baixa de 0,22% no período.

Veja o ranking das capitais:

Salvador/BA (+2,07%);

João Pessoa/PB (+1,82%);

São Luís/MA (+1,73%);

Fortaleza/CE (+1,64%);

Aracaju/SE (+1,43%);

Goiânia/GO (+1,25%);

Belo Horizonte/MG (+1,14%);

Porto Alegre/RS (+1,13%);

Curitiba/PR (+1,08%);

Natal/RN (+0,87%);

Florianópolis/SC (+0,87%);

Cuiabá/MT (+0,83%);

Belém/PA (+0,74%);

São Paulo/SP (+0,62%);

Rio de Janeiro/RJ (+0,46%);

Teresina/PI (+0,30%);

Campo Grande/MS (+0,29%)

Brasília/DF (+0,28%);

Recife/PE (+0,25%);

Vitória/ES (+0,25%)

Manaus/AM (-0,12%);

Maceió/AL (-0,22%).

Índice FipeZAP em agosto

Os preços de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiram 0,76% em agosto com base no Índice FipeZAP. O indicador ficou no mesmo patamar no mês anterior, quando foi registrada a maior variação mensal do índice em 10 anos. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 6,87%.

Desde janeiro, o Índice FipeZAP tem mostrado uma aceleração mais acentuada, no embalo do que tem sido um ano favorável para o mercado imobiliário.

Entretanto, as perspectivas para os próximos meses são mais incertas. O Comitê de Política Monetária (Copom) encerrou o ciclo de quedas da Selic em junho e já considera a possibilidade de um novo aumento de juros na reunião de setembro.

Além disso, o governo anunciou no último mês que vai limitar a 50% a cota de financiamento de imóveis usados na faixa 3 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas regiões Sul e Sudeste – o programa tem sido o grande responsável pelo boom do mercado este ano. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, essa cota será reduzida para 70%.

1 /10 Leblon, no Rio de Janeiro (Leblon, no Rio de Janeiro, tem preço do condomínio em R$ 16,20/m²)

2 /10 Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo (Vila Olímpia, São Paulo, tem condomínio de R$ 15,84/m²)

3 /10 Vista aérea de São Paulo: Jardim América tem condomínio a R$ 15,71/m² ()

4 /10 Praia de Ipanema (Ipanema, no Rio de Janeiro, tem condomínio a R$ 15,56/m²)

5 /10 Prédio da Baleia, Faria Lima (Itaim Bibi, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,38/m²)

6 /10 Bairro de Moema, em São Paulo (Moema Pássaros, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,24/m)

7 /10 Parque Trianon no Jardim Paulista, em São Paulo (Jardim Paulista, em São Paulo, tem condomínios a R$ 15,09/m²)

8 /10 (Vista aérea de São Paulo: Jardim Paulistano tem condomínios a R$ 15,03/m²)

9 /10 Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem condomínios a R$ 15,02/m²)

10/10 Vista aérea de São Paulo (Vista aérea de São Paulo: Moema Índios tem condomínios a R$ 14,88/m²)

Metodologia do Índice FipeZAP

O Índice FipeZAP é um índice de preço que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais – foi o primeiro indicador nacional lançado para este acompanhamento.

O índice é calculado pela Fipe com base em informações de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais ZAP (VivaReal e Zap Imóveis).

No caso dos índices do segmento residencial, o cálculo envolve amostras de anúncios de apartamentos prontos em 56 cidades selecionadas. Já no caso dos índices do segmento comercial, os anúncios utilizados se referem a salas e conjuntos comerciais de até 200 m², sediados em 10 cidades selecionadas.