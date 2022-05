'Airbnb' de luxo tem diárias de R$ 2 mil a R$ 25 mil. Conheça

O Airbnb é um grande agregador do aluguel de temporada. Mas proprietários e hóspedes de casas de alto padrão são exigentes: buscam amenidades e conforto. A bnbguests resolveu explorar esse nicho.

Com um perfil dentro da plataforma de aluguel de temporada, mas também site próprio, a empresa oferece aos hóspedes, além da pré-reserva e orientações sobre as estadias, é oferecido um serviço de concierge, juntamente com uma rede de parceiros credenciados, como chefs de cozinha, churrasqueiros, massagistas, delivery de comida, passeios turísticos entre outros.

Também pela plataforma o hóspede acompanha todas as etapas do processo de localização e tem acesso ao serviço de concierge.

Atualmente, a bnbguests tem mais de 100 propriedades em seu portfólio. Elas estão espalhadas pela cidade de Ilhabela, Campos do Jordão, Riviera de São Lourenço, Guarujá e litoral norte de SP.

A meta é expandir para o Rio de Janeiro, Bahia (Arraial da Ajuda e Trancoso), Santa Catarina (Florianópolis) e Rio Grande do Sul (Gramado e Canela).

1. Casa com piscina a 2 quadras da praia no condomínio Riviera de São Lourenço. Diária a partir de R$ 4 mil zoom_out_map 1 /8 Casa com piscina a 2 quadras da praia no condomínio Riviera de São Lourenço. Diária a partir de R$ 4 mil (Bnbguests/Divulgação) Casa com piscina a 2 quadras da praia no condomínio Riviera de São Lourenço. Diária a partir de R$ 4 mil

2. Casa com 5 suítes vista para o mar a poucos metros da Praia da Armaçao em condomínio com 2 piscinas exclusivas. Aluguel: diária a partir de R$ 5 mil zoom_out_map 2 /8 Casa com 5 suítes vista para o mar a poucos metros da Praia da Armaçao em condomínio com 2 piscinas exclusivas. Aluguel: diária a partir de R$ 5 mil (Bnbguests/Divulgação) Casa com 5 suítes vista para o mar a poucos metros da Praia da Armaçao em condomínio com 2 piscinas exclusivas. Aluguel: diária a partir de R$ 5 mil

3. Casa com 5 suítes vista para o mar a poucos metros da Praia da Armaçao em condomínio com 2 piscinas exclusivas. Aluguel: diária a partir de R$ 5 mil zoom_out_map 3 /8 Casa com 5 suítes vista para o mar a poucos metros da Praia da Armaçao em condomínio com 2 piscinas exclusivas. Aluguel: diária a partir de R$ 5 mil (Bnbguests/Divulgação) Casa com 5 suítes vista para o mar a poucos metros da Praia da Armaçao em condomínio com 2 piscinas exclusivas. Aluguel: diária a partir de R$ 5 mil

4. Casa em condomínio com 5 suítes, piscina aquecida com jacuzzi, escritório e uma vista para mar com o pôr do sol. Aluguel a partir de R$ 4 mil por dia zoom_out_map 4 /8 Casa em condomínio com 5 suítes, piscina aquecida com jacuzzi, escritório e uma vista para mar com o pôr do sol. Aluguel a partir de R$ 4 mil por dia (Bnbguests/Divulgação) Casa em condomínio com 5 suítes, piscina aquecida com jacuzzi, escritório e uma vista para mar com o pôr do sol. Aluguel a partir de R$ 4 mil por dia

5. Casa com 4 suítes; varanda coberta e piscina de borda infinita em Ilhabela: diária a partir de R$ 3 mil zoom_out_map 5 /8 Casa com 4 suítes; varanda coberta e piscina de borda infinita em Ilhabela: diária a partir de R$ 3 mil (Bnbguests/Divulgação) Casa com 4 suítes; varanda coberta e piscina de borda infinita em Ilhabela: diária a partir de R$ 3 mil

6. Casa com 4 suítes em condomínio na Praia do Curral, em Ilhabela, com piscina aquecida e vista panorâmica para o mar, borda infinita, jacuzzi e cromoterapia. Aluguel a partir de R$ 2 mil por dia zoom_out_map 6 /8 Casa com 4 suítes em condomínio na Praia do Curral, em Ilhabela, com piscina aquecida e vista panorâmica para o mar, borda infinita, jacuzzi e cromoterapia. Aluguel a partir de R$ 2 mil por dia (Bnbguests/Divulgação) Casa com 4 suítes em condomínio na Praia do Curral, em Ilhabela, com piscina aquecida e vista panorâmica para o mar, borda infinita, jacuzzi e cromoterapia. Aluguel a partir de R$ 2 mil por dia

7. Quarto de casa em condomínio a 9 km do Capivari, o centro turístico da cidade de Campos do Jordão: aluguel a partir de R$ 2 mil por dia zoom_out_map 7 /8 Quarto de casa em condomínio a 9 km do Capivari, o centro turístico da cidade de Campos do Jordão: aluguel a partir de R$ 2 mil por dia (Bnbguests/Divulgação) Quarto de casa em condomínio a 9 km do Capivari, o centro turístico da cidade de Campos do Jordão: aluguel a partir de R$ 2 mil por dia

8. Casa com 5 quartos em condomínio a 9 km do Capivari, o centro turístico da cidade de Campos do Jordão: aluguel a partir de R$ 2 mil por dia zoom_out_map 8/8 Casa com 5 quartos em condomínio a 9 km do Capivari, o centro turístico da cidade de Campos do Jordão: aluguel a partir de R$ 2 mil por dia (Bnbguests/Divulgação) Casa com 5 quartos em condomínio a 9 km do Capivari, o centro turístico da cidade de Campos do Jordão: aluguel a partir de R$ 2 mil por dia

Renda extra para o proprietário

Para proprietários, o site faz a gestão da locação nos dois sites e se responsabiliza por todas as etapas, como precificação, gestão financeira, reservas, check in/check out dos hóspedes e manutenção do imóvel.

A plataforma permite a visualização, em tempo real, dos aspectos do imóvel, tais como reservas, demonstrativos financeiros e bloqueio de calendário. Como opcional, é possível incluir seguro específico para locação de temporada.

Como casas de alto padrão têm custo alto de manutenção, incluindo condomínio, IPTU, a ideia é diminuir esse custo ao mesmo tempo em que o proprietário continua usando sua casa, explica o presidente da empresa, Daniel Zetune. "Os donos dos imóveis não são obrigados a ter um número mínimo de diárias na plataforma". Os três planos da Bnbguests custam de 20% a 28% do valor da locação.

Em média, proprietários de imóveis têm rentabilidade média de R$ 200 mil a R$ 300 mil por ano na plataforma. A taxa de ocupação média dos imóveis no ano passado foi de 45%. "Uma casa que custa R$ 3,5 milhões de reais tem custo de manutenção de cerca de R$ 150 mil por ano, já incluindo condomínio e IPTU. Com rentabilidade de R$ 300 mil, é possível pagar a manutenção da casa e ter lucro."

Próximos passos

Estimando um mercado no país de 400 mil propriedades A/B, nos próximos dois anos, a bnbguests tem como objetivo captar 1.900 propriedades e atingir um faturamento bruto acima de R$ 28 milhões.

Para essa expansão, a empresa prepara-se para participar de uma rodada de investimentos, em que pretende captar R$ 10 milhões.

Em 2021, a bnbguests gerou R$ 5,5 milhões em reservas e teve aproximadamente R$ 1,5 milhão de faturamento. A plataforma já atendeu mais de quatro mil hóspedes.