Yorgus aposta em linha para crianças, com iogurtes de poucos ingredientes

De olho num público que dispensa ultraprocessados, a marca Yorgus lançou uma linha de iogurtes para o público infantil, no formato pouch, que lembra uma garrafa de plástico maleável.

Com menos ingredientes do que outras marcas, a linha Yorgus Kids tem a expectativa de arrematar 7% do market share no segmento de iogurte em pouch nos próximos anos.

De acordo com a empresa, o sabor morango tem apenas oito ingredientes na mistura, enquanto a maioria dos que estão no mercado possuem 25 itens, incluindo sorbato de potássio, espessantes e corantes. Além disso, a Yorgus oferece um alto teor de proteína no Kyds, sendo 8g por pouch.

A opção pelo formato pouch, que fica em pé nas prateleiras e tem um bico próprio para facilitar o consumo, foi definida para promover uma experiência sensorial própria para crianças entre seis e dez anos.

As embalagens também são focados no público infantil, com cores e formas lúdicas que remetem a um divertido momento de pintura e desenhos com aquarela.

Além do morango, a linha também aposta na baunilha como sabor da linha Kyds.

A Yorgus prega o conceito de Clean Label, que significa rótulo limpo, sem aquela lista gigantesca de ingredientes dos alimentos industrializados. De acordo com a empresa, o sabor é resultado da adição de geleia de frutas e não por essências ou aromas artificiais.