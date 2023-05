Rachel Maia e Vivi Duarte falam de diversidade no Clube CMO

As empresas precisam ser cada vez mais inclusivas. Isso não se discute. Mas antes de cobrar uma postura mais diversa das companhias é preciso que cada um se reconheça como agente de mudanças e contribua para transformar o espaço de trabalho em um local de acolhimento.

Essa foi uma das falas do encontro do Clube CMO, uma parceria entre a Exame e a agência de marketing digital Zmes, que aconteceu ontem no espaço de eventos Casa DUPAC, em São Paulo. As consultoras Viviane Duarte e Rachel Maia participaram de um debate mediado pela jornalista Marina Filippe sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho.

Para além da responsabilidade social das empresas, a diversidade é também uma oportunidade. “Marcas com propósito ganham mais dinheiro”, afirmou Vivi. “Não estamos romantizando a inclusão. Trazer pessoas diversas significa trazer novas ideias e ampliar os mercados.”

Rachel enfatizou a importância do letramento, de todas as pessoas, independentemente de gênero, cor ou orientação sexual, terem a disposição de entender as necessidades do outro. “Pessoas que não são pretas podem e devem ser aliadas na inclusão”, disse.

Quem são as consultoras que participaram do debate

Vivi Duarte é CEO da Plano Feminino, a primeira consultoria para empresas e marcas com foco em gênero, raça e diversidade do Brasil, e presidente do Instituto Plano de Menina, um projeto social que capacita meninas por meio de workshops e as conecta a vagas de emprego em grandes empresas do país.

Rachel Maia é fundadora da RM Consulting para Diversidade, Equidade e Inclusão. Já foi executiva de empresas como Pandora e Lacosta. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Vale, da CVC e do Pacto Global da ONU.

Marina Filippe é repórter de ESG na Exame e mestre em Ciência da Comunicação pela USP.

Jantares de relacionamento e encontros de learning

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações, entre CMOs, vice-presidentes e diretores. O intuito do clube é possibilitar troca de conhecimento, resolução de problemas e discussões produtivas sobre o mercado publicitário.

Os associados participam de jantares de relacionamento e encontros de learning com especialistas nos temas abordados (https://exame.com/marketing/camila-coutinho-fala-sobre-mercado-de-influenciadores-em-jantar-do-clube-cmo/) . Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO. O Clube CMO tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Salesforce, e conta com apoio a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).

Confira aqui quem participou do encontro de ontem.

Quer fazer parte do Clube? Acesse este formulário. https://lps.exame.com/cmo-202208