Dove: aos 13 anos, 84% das meninas já usam filtros e os danos são imensos

Os filtros e aplicativos de edição de imagem, bem como as redes sociais, mudaram drasticamente a forma como as meninas interagem com suas imagens corporais e sua autoexpressão. Diariamente, elas se sentem pressionadas a editar e manipular suas fotos, segundo uma pesquisa realizada pelo Projeto Dove pela Autoestima.

A pesquisa realizada em dezembro de 2020 revela o impacto do uso das redes sociais e filtros na autoestima de meninas entre 10 e 17 anos nos Estados Unidos, Inglaterra e no Brasil. Por aqui, a pesquisa foi conduzida pela Edelman Data & Intelligence, uma consultoria global e multidisciplinar de pesquisa, análise e dados, com 503 meninas de 10 a 17 anos e 1.010 mulheres de 18 a 55 anos.

O estudo aponta que cerca de 84% das jovens brasileiras com 13 anos já aplicaram um filtro ou usaram um aplicativo para mudar sua imagem em suas fotos. Além disso, 78% delas tentam mudar ou ocultar pelo menos uma parte ou característica de seu corpo que não gostam antes de postar uma foto de si mesmas das redes sociais.

Isto, que a pesquisa chama de “auto distorção digital” da aparência, resulta em tentativas de atender a padrões irreais de beleza e aprovação, quando 89% das jovens relatam que compartilham selfies na esperança de receber validação de outras pessoas.

Como os filtros projetam padrões inatingíveis, 35% das jovens brasileiras dizem se sentirem “menos bonitas” ao verem fotos de influenciadores/ celebridades nas redes sociais. Além disso, dados da pesquisa apontam que quanto mais tempo as meninas passam editando suas fotos, mais elas relatam baixa autoestima corporal – 60% das que passam de 10 a 30 minutos editando as imagens dizem ter baixa autoestima. O estudo também retrata que meninas que distorcem suas fotos são mais propensas a ter baixa autoestima corporal em comparação com aquelas que não distorcem suas fotos.

O cenário reforça a importância do investimento em iniciativas e ferramentas para ajudar a sociedade a construir uma relação mais positiva com as mídias sociais. “Com o crescimento do uso das redes sociais nos últimos 10 anos, cresceu também o uso de filtros e aplicativos que auxiliam a distorcer imagens para se adequar a padrões de beleza socialmente aceitos. Quando esse uso aumenta também entre os jovens, temos um impacto na pressão para atingirem algo perfeito, que não pode ser alcançado na vida real, além de se tornar bastante prejudicial para a construção da autoestima”, comenta Fernanda Gama, gerente de Dove no Brasil.

Tornar as redes sociais um ambiente mais diverso e inclusivo também é algo que ajudaria a tornar essa experiência mais saudável e a elevar a confiança dessas jovens, pois 70% das meninas brasileiras dizem que não se sentiriam julgadas e ficariam menos preocupadas com sua aparência se se sentissem representadas no meio digital. Além disso, 75% delas gostariam que o mundo se concentrasse mais em quem elas são, em vez de em sua aparência.

A relação com a própria imagem e com a percepção do outro é, contudo, importante também para as adultas: 69% das mulheres adultas gostariam de ter sabido como construir autoestima quando eram mais jovens. Além disso, 36% das meninas sentem que seus pais não entendem a pressão que elas sentem nas redes sociais e 78% das mães gostariam de ter as ferramentas para educar seus filhos sobre os potenciais danos das mídias sociais.

Neste cenário, a pesquisa aponta que as ferramentas educacionais, como as fornecidas pelo Projeto Dove pela Autoestima que incluem apostilas, atividades e vídeos online, possuem papel fundamental na construção da autoestima das futuras gerações e, também, para fornecer novas habilidades para que pais e jovens estabeleçam uma relação mais saudável e positiva com as redes. "

Dove Pela Autoestima

Pensando nisso, a marca apresenta uma parceria com o UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, na qual está sendo desenvolvido um projeto que, por meio de ferramentas digitais, abordará questões de autoestima de forma didática. O projeto, que tem previsão de ser lançado no segundo semestre no Brasil, visa impactar positivamente a vida de 2 milhões de jovens entre 13 e 18 anos no país.

“A parceria UNICEF-Dove terá como princípio promover direitos de adolescentes ao uso seguro da internet e à saúde mental, por meio de um processo inovador que ampliará os espaços virtuais para o pensamento crítico, a expressão criativa e a valorização da diversidade. O projeto fornecerá as ferramentas para as juventudes brasileiras na construção de sua autoestima e autoconfiança com o corpo”, diz Gabriela Mora, oficial do programa de desenvolvimento e participação de adolescentes.

Está é mais uma fase do Projeto Dove Pela Autoestima, criado em 2004. Até agora, o projeto já impactou positivamente a vida de mais de 69 milhões de jovens em 150 países em todo o mundo. Até 2030, Dove planeja aumentar seu impacto social por meio do Projeto Dove pela Autoestima em mais de 250%, atingindo a vida de 250 milhões de jovens no mundo.

Criado em parceria com o Centro de Pesquisa de Aparência da UWE Bristol (University of the West of England), o maior grupo de pesquisa do mundo com foco no papel da aparência e imagem corporal na vida das pessoas, o projeto também inclui uma sessão dedicada a ajudar os adultos a compreender os desafios que os jovens enfrentam online, incentivar a conversa e fornecer dicas sobre como tornar as mídias sociais um lugar mais saudável.