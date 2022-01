Com quase 150 anos, Barilla muda logo e embalagens

O aniversário da Barilla, empresa de massas secas italiana, neste mês de janeiro, marca a mudança de identidade das massas.

Pela primeira vez em 25 anos, a Barilla lança um novo logotipo e uma nova embalagem como parte da mudança de design para retirar a janela de plástico das caixas de massas, reduzindo o uso de plástico em cerca de 126 mil quilos por ano até o final de 2022.

Iniciada por Pietro Barilla em 1877, a empresa é uma multinacional presente em 100 países com sua variedade de massas e molhos, como a marca líder mundial de massas italianas.

O plástico será mantido nos mercados dos EUA, Canadá e Rússia. Isso porque, segundo a Barilla, os consumidores dos países valorizam poder ver essas massas.

A empresa, com sede em Parma, na Itália, também lançará uma linha de massas premium chamada Al Bronzo. Com embalagem vermelha, as massas têm sabor mais intenso e são mais "ásperas", aderindo melhor com os molhos.