Brasileiro consome mais cultura presencial em 2026 e faz do streaming um gasto fixo

RESUMO ＋ A 7ª edição da pesquisa Hábitos Culturais dos Brasileiros, da Fundação Itaú e do Instituto Datafolha, mostrou que 88% das pessoas de 16 a 65 anos participaram de alguma atração cultural ao vivo nos 12 meses anteriores a julho de 2026. O cinema alcançou 28% do público, enquanto 75% aceitariam pagar por atrações descobertas gratuitamente.

De volta às ruas e aos palcos, a cultura presencial reordenou o cotidiano dos brasileiros no último ano. É o que mostra a 7.ª edição da pesquisa Hábitos Culturais dos Brasileiros, da Fundação Itaú e Datafolha, obtida pela Casual EXAME.

Nos últimos 12 meses, 88% da população com idade entre 16 e 65 anos participou de ao menos uma atração cultural ao vivo. Praças e ruas (68%), eventos ao ar livre (63%), shows (51%) e patrimônios históricos (39%) mantiveram o protagonismo, mas o ano também foi marcado pela retomada de outros espaços, como centros culturais (32%), exposições de arte (31%) e museus (21%).

O consumo de audiovisual e artes cênicas nos cinemas e teatros foi outro que ganhou mais fôlego no último ano. Impulsionado pela busca por experiências presenciais e pela convivência, o hábito de ir ao cinema subiu de 24% em 2025 para 28% em 2026. No mesmo ritmo de retomada, a presença em peças de teatro e espetáculos ao vivo avançou de 22% para 25% no período.

A pesquisa ouviu 2.448 pessoas em 137 municípios de todas as regiões do país, entre 7 e 20 de julho de 2026.

Público aceita pagar por cultura, mas quer preço acessível

As experiências mapeadas pelo estudo não só cresceram de um ano para o outro, como também foram acompanhadas por uma disposição financeira. 3 em cada 4 brasileiros (75%) disseram que pagariam entrada para continuar assistindo a atrações que descobriram em edições ou eventos gratuitos.

O movimento de fidelização é liderado principalmente pelos espetáculos ao vivo e pelas exposições de artes visuais. Quando provocados sobre atrações específicas, mais de 80% dos visitantes declararam que topariam pagar um ingresso justo para rever shows musicais ou exposições em museus que haviam experimentado de forma gratuita.

Por outro lado, o teto do orçamento exige cautela por parte dos produtores e gestores culturais. 46% dos entrevistados limitam os gastos a R$ 100 por mês, valor que engloba não apenas o bilhete, mas toda a jornada de lazer, como deslocamento e consumo no local.

Como nos anos anteriores, a região Sudeste (especialmente São Paulo e Rio de Janeiro) concentra os maiores índices de consumo cultural em cinemas, museus, teatros e centros culturais, impulsionada pela maior oferta de infraestrutura e concentração de renda. O estudo aponta que a classe A/B registra frequência expressivamente maior nesses espaços: 63% frequentam cinema, contra apenas 18% da classe D/E.

Como aponta o estudo, a classe A/B tem frequência expressivamente maior nesses espaços: 63% frequentam cinema contra 18% da classe D/E.

Convivência e novos espaços movem o público

Além da busca por entretenimento, a escolha por atividades presenciais em 2026 está atrelada à busca por bem-estar, criação de repertório e convivência social. É esse desejo de viver a cidade que impulsionou o crescimento em praticamente todas as linguagens artísticas presenciais, inclusive.

A facilidade de acesso no próprio território é um fator decisivo para a adesão do público. Onde há escassez de teatros ou museus tradicionais, as escolas de bairro emergem como vetores estratégicos de descentralização: 72% da população afirma que participaria de mais atividades culturais se elas fossem oferecidas com frequência nas instituições de ensino de sua região.

Outro ponto levantado pelo estudo é que a vivência cultural, pelo menos no último ano, também foi muito além dos equipamentos formais. 38% dos entrevistados frequentaram pontos de cultura e espaços comunitários, 30% participaram de rodas de samba, pagode ou choro e 9% estiveram em bailes funk. São maneiras de ampliar o acesso à cultura mesmo distante dos grandes centros e independentemente da estrutura oferecida.

Cultura fora e dentro de casa

No ambiente doméstico e virtual, ouvir música online segue na liderança (85% dos entrevistados). Mas o consumo audiovisual via streaming também é expressivo: 76% dos consultados assistem a filmes e 73% acompanham séries pela internet.

A lista de hábitos no ambiente digital e doméstico inclui ainda as novelas (56%), a leitura de livros impressos (54%), os podcasts (54%), os jogos eletrônicos (43%) e a leitura de e-books (38%). Ao todo, 71% dos brasileiros realizam alguma atividade cultural não presencial toda semana, motivados sobretudo pela praticidade, economia de tempo e flexibilidade de horários.

Para estas atividades, a economia da assinatura doméstica, de acordo com o estudo, já virou uma despesa fixa do lar. 78% dos entrevistados realizam aportes mensais em plataformas digitais, o que mostra que o brasileiro passou a equilibrar, dentro do orçamento, uma mensalidade digital contínua com saídas presenciais planejadas.