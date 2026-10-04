Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato são os candidatos mais votados para a Câmara em 2026

Em Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL) foi reeleito como deputado federal nas eleições deste domingo, 4. Com cerca de 3,1 milhões de votos válidos, Ferreira foi o candidato à Câmara com maior número de votos no Brasil. Seu correligionário, Lucas Pavanato (PL), foi o segundo candidato a deputado federal mais votado no país, com 3,03 milhões em São Paulo.

Ambos os parlamentares conquistaram uma porção maior do eleitorado que o candidato à presidência Renan Santo (Missão), que teve 2,6 milhões de votos válidos, equivalente a 2,25%, no primeiro turno para a Presidência.

Considerando os 11,2 milhões de votos válidos em Minas Gerais, os votos de Nikolas Ferreira correspondem a 27% do eleitorado do estado. Já Pavanato teve 11,51% do eleitorado paulista, considerando o total de 26,38 milhões de votos válidos no estado.

Ambos os nomes são considerados políticos jovens em ascensão no campo da direita, com forte projeção nas redes sociais além dos números altos nas urnas.

Eleições presidenciais vão ao segundo turno

Além das vitórias expressivas para o Legislativo, o PL também conseguiu obter vantagem na corrida presidencial no primeiro turno. Com 99,47% das urnas apuradas no país, o cenário é definitivo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.

O presidente atual tinha 45,04% dos votos válidos contra 47,13% do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro às 21h42. O crescimento de Flávio Bolsonaro durante a campanha, em meio à crise no Supremo Tribunal Federal, já vinha reduzindo a vantagem de Lula nas pesquisas de intenção de voto.

O cenário para a campanha de segundo turno, em que ambos terão tempos de TV e rádio idênticos, é de uma disputa voto a voto.

No Sudeste, região mais populosa do país e considerada estratégica para as duas campanhas, os votos no primeiro mostraram favoritismo consolidado de Flávio Bolsonaro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

O que diziam as pesquisas?

As pesquisas divulgadas na véspera da votação já apontavam um segundo turno sem favorito claro. No Datafolha, Lula tinha 45% dos votos válidos contra 42% de Flávio em uma disputa direta. Na Quaest, o cenário era ainda mais apertado: Lula com 46% e Flávio com 45%. Nos dois casos, havia empate técnico.

A divisão regional deve orientar boa parte da estratégia das próximas três semanas. Lula chega ao segundo turno com sua principal força no Nordeste e entre os eleitores de menor renda. Flávio tem vantagem expressiva no Sul e desempenho mais forte no Sudeste, que concentra mais de 40% do eleitorado brasileiro.

Um desafio para Lula será conquistar parte dos eleitores dos candidatos derrotados neste primeiro turno, que se identificam com a direita. As pesquisas anteriores à votação indicavam que os apoiadores de Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) tendem, em maior proporção, a escolher Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno.

O presidente, por sua vez, deverá buscar ampliar sua vantagem no Nordeste e recuperar terreno nos grandes colégios eleitorais do Sudeste. Também terá de defender uma gestão que chega à eleição com avaliação negativa superior à positiva: no último Datafolha, 41% consideravam o governo ruim ou péssimo, ante 35% que o avaliavam como ótimo ou bom.

Flávio entra na segunda etapa fortalecido pelo avanço registrado ao longo da campanha e pela possibilidade de concentrar o eleitorado antipetista. Lula contará com a estrutura de um presidente candidato à reeleição, uma rede de governadores e prefeitos aliados e sua vantagem entre os eleitores de menor renda.

Quando acontece o segundo turno das eleições?

O segundo turno das eleições 2026 acontecerá no domingo, 25 de outubro. Na disputa, entram os cargos para presidente e governador que não forem decididos no primeiro turno.