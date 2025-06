A pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira, 18, mostra que, se as eleições fossem hoje, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) lideraria em todos os cenários de 1º e 2º turno em que o seu nome é testado. O senador Cleitinho (Republicanos) é outro nome que aparece bem posicionado na disputa.

No primeiro turno, Nikolas lidera em todos os cenários, com percentuais entre 27,2% e 39,7%. O melhor desempenho do deputado é na simulação sem o senador Cleitinho na disputa. O senador aparece com percentual de votos que oscilam entre 17,9% e 21,4%.

Aécio Neves (PSDB), ex-governador do estado, e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), são outros nomes que estão bem posicionado na disputa, com intenções de voto de dois dígitos.

Em todos os cenários de primeiro turno, a quantidade de votos em branco, nulos ou indecisos é expressiva, com percentuais que variam de 9,1% a 16,2%, o que pode ter um impacto significativo nos resultados.

O atual governador Romeu Zema (Novo) está em seu segundo mandato e não poderá concorrer novamente ao cargo.

Nos cenários de 2º turno, Nikolas e Cleitinho empatam

Nikolas Ferreira é testado em quatro cenários e vence com folga o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Aécio Neves. Em uma disputa entre o deputado e o Cleitinho, a pesquisa mostra um empata técnico, com Nikolas à frente com 36,2% contra 31,3% do senador.

Nos cenários sem Nikolas, Cleitinho lidera com todos os adversários. Em eventuais disputas conta Silveira e Aécio, Kalil aparece à frente do ministro com maior vantagem e v~e uma disputa mais apertada contra o ex-governador.

A pesquisa do instituto Futura ouviu 1.200 pessoas em Minas entre os dias 22 de maio e 5 de junho por CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro do levantamento é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%.

Cenário 1 - 1º Turno:

Nikolas Ferreira: 27,2%

Cleitinho: 17,9%

Aécio Neves: 11,6%

Branco/Nulo/Não sabe: 9,9%

NS/NR/Indeciso: 9,1%

Alexandre Kalil: 7,7%

Rodrigo Pacheco: 6,9%

Marília Campos: 6,2%

Alexandre Silveira: 2,6%

Mateus Simões: 0,8%

Cenário 2 - 1º Turno:

Nikolas Ferreira: 29,6%

Cleitinho: 21,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,6%

Marília Campos: 11,0%

NS/NR/Indeciso: 9,8%

Rodrigo Pacheco: 8,5%

Alexandre Silveira: 3,3%

Mateus Simões: 1,7%

Cenário 3 - 1º Turno:

Nikolas Ferreira: 39,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,2%

Marília Campos: 11,8%

Alexandre Kalil: 11,6%

Rodrigo Pacheco: 11,0%

NS/NR/Indeciso: 7,5%

Mateus Simões: 2,1%

Cenário 1 - 2º Turno:

Ninguém/Branco/Nulo: 38,4%

Alexandre Kalil: 29,8%

Alexandre Silveira: 19,9%

NS/NR/Indeciso: 11,9%

Cenário 2 - 2º Turno:

Ninguém/Branco/Nulo: 33,4%

Alexandre Kalil: 32,9%

Aécio Neves: 27,6%

NS/NR/Indeciso: 6,2%

Cenário 3 - 2º Turno:

Cleitinho: 49,4%

Alexandre Kalil: 26,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,7%

NS/NR/Indeciso: 6,6%

Cenário 4 - 2º Turno:

Nikolas Ferreira: 48,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,1%

Alexandre Silveira: 18,9%

NS/NR/Indeciso: 7,2%

Cenário 5 - 2º Turno:

Cleitinho: 52,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 23,9%

Alexandre Silveira: 16,6%

NS/NR/Indeciso: 7,5%

Cenário 6 - 2º Turno:

Cleitinho: 51,4%

Aécio Neves: 23,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 21,2%

NS/NR/Indeciso: 3,6%

Cenário 7 - 2º Turno:

Nikolas Ferreira: 36,2%

Cleitinho: 31,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,8%

NS/NR/Indeciso: 6,7%

Cenário 8 - 2º Turno:

Nikolas Ferreira: 48,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,1%

Alexandre Silveira: 18,9%

NS/NR/Indeciso: 7,2%

Cenário 9 - 2º Turno: