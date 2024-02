Você sabe o que é turismo de aprendizagem? Veja como unir o útil ao agradável

O turismo de aprendizagem tem emergido como uma tendência cada vez mais popular entre os viajantes contemporâneos. Longe de ser apenas uma escapada para relaxar, essa modalidade combina a exploração de novos lugares com a busca ativa por conhecimento e experiências enriquecedoras.

Ao invés de, simplesmente, passear, os adeptos do turismo de aprendizagem buscam imergir em ambientes educacionais e culturais que ampliem suas perspectivas e habilidades.

Recentemente, meu marido e eu embarcamos em uma "learning moon" em Chicago. Optamos por participar de um curso na renomada escola de negócios Chicago Booth, antes de desfrutar de quatro dias de turismo na cidade. Essa experiência nos proporcionou mais do que momentos de lazer; retornamos para casa com a sensação gratificante de ter adquirido novos conhecimentos e habilidades.

Observo com frequência esse comportamento em outros viajantes. É interessante questionar se a motivação reside na busca pelo aprendizado, na atmosfera festiva dos grandes eventos, como o South by Southwest (SXSW), ou em uma combinação de ambos. A movimentação do mercado de eventos é significativa, impulsionada por indivíduos ávidos por conhecimento e conexões.

Fear of Missing Out (FOMO)

Os "caçadores de conferências", como são conhecidos, são aqueles que não perdem uma edição de eventos globais, como o Web Summit. Esses indivíduos buscam incansavelmente conferências ao redor do mundo, sedentos por aprendizado e ansiosos por se manterem atualizados nas últimas tendências. Esse fenômeno, conhecido como "FOMO" (Fear of Missing Out, em português, medo de perder), reflete uma verdadeira tribo de aprendizes contemporâneos.

Embora essa busca por conhecimento seja uma prática antiga, sua expansão para diversas áreas e profissões é notável. A FecomercioSP, em parceria com a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV), realizou o Levantamento de Viagens Corporativas (LVC) que mostra um crescimento anual de 3,3% neste segmento, alcançando em 2023 um acumulado de R$ 86,46 bilhões movimentados, valor 13,2% superior ao ano anterior.

Aprendizado contínuo

Mas, ao contrário dos tradicionais congressos médicos, nos quais a atualização profissional é o objetivo primário, o foco agora é estar conectado com o mundo e suas transformações. Tenho um amigo italiano que diz que é “deselegante estudar apenas aquilo que você usa profissionalmente” - e concordo com ele. É fundamental estudar além do âmbito profissional, enriquecendo a mente com conhecimentos diversos que possam gerar conversas significativas e insights inesperados.

O aprendizado contínuo, seja por meio de viagens, documentários ou experiências pessoais, enriquece nossa bagagem intelectual e nos torna indivíduos mais interessantes e versáteis. Esse investimento no desenvolvimento pessoal permite desafiar conceitos de idade e nos sentir "ageless", ou seja, com uma mente afiada e jovem independentemente da idade.

O turismo de aprendizagem oferece uma oportunidade única de enriquecer não apenas o conhecimento, mas também a percepção do mundo e de nós mesmos. As melhores ideias sempre surgem fora da rotina, por isso, se tiver que fazer um investimento em você, considere este tipo de viagem. Será uma valiosa experiência de crescimento pessoal e diversão. Afinal, o mundo é uma fonte inesgotável de inspiração.