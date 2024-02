Itaú (ITUB4) aumenta em 100% a distribuição de lucros aos acionistas

Na última segunda-feira (05), após o fechamento de mercado, o Itaú (ITUB4) divulgou o resultado do 4T23, e mais uma vez quebrou o próprio recorde.

A instituição reportou um lucro líquido de R$ 9,4 bilhões no quarto trimestre, um crescimento de 21% no retorno (ROE) em comparação com o mesmo período de 2022.

Nos últimos três meses de 2023 o banco conseguiu expandir a sua carteira de crédito (+5,3% a/a) e a margem financeira (9% a/a). Além disso, houve uma redução da inadimplência no período, o que contribuiu para o resultado positivo da companhia.

Mas, o que chamou a atenção dos investidores foi que o Itaú (ITUB4) anunciou dividendos extraordinários de R$ 11 bilhões.

Vale lembrar que o banco já havia anunciado o pagamento de R$ 4,3 bilhões em JCP (Juros sobre Capital Próprio). Assim, somando ao pagamento extraordinário, os acionistas vão poder receber R$ 15,3 bi em dividendos.

O valor líquido de dividendos e JCP equivalem a R$ 1,56 por ação e serão pagos no dia 8 de março para aqueles que tiverem comprados em Itaú (ITUB4) no dia 21 de fevereiro.

Diante disso, a pergunta de muitos investidores é:

Ainda dá tempo de incluir Itaú (ITUB4) na carteira?

Em entrevista ao Giro do Mercado desta terça-feira (06), a analista da Empiricus Research Larissa Quaresma apontou que a possibilidade de que o banco anunciasse dividendos extraordinários já estava no radar da casa.

Larissa ressalta que, considerando o lucro líquido recorrente de R$ 35,6 bilhões em 2023, os R$ 11 bilhões que serão distribuídos, somados aos pagamentos previamente programados, representam um payout (percentual de lucro distribuído aos acionistas) de 60%.

Ou seja, o dobro do previsto pela política de dividendos do banco, que atualmente é de 30% do lucro. Contudo, a expectativa da analista é de que esta proporção continue maior daqui para frente.

Larissa explicou que, nos outros anos, o Itaú manteve um payout menor pois estava investindo pesado em tecnologia. Especialmente na parte de migração de sistema para nuvem e contratação de pessoal capacitado.

Mas, agora, a analista acredita que grande parte dos investimentos necessários já foram concluídos e “o banco deve voltar a distribuir dividendos de forma recorrentemente mais alta”, pontuou.

Esta pode ser a primeira leva de dividendos ‘turbinados’ do Itaú em 2024

Além do resultado do 4T23 e os dividendos extraordinários, o Itaú divulgou o guidance (perspectivas de crescimento) para 2024.

Na visão da analista, as projeções feitas pelo banco para este ano foram bastante conservadoras. Mas ainda representaria um crescimento de 40% nos lucros de 2024.

Nesse cenário, se o banco mantiver um payout maior como o de agora, o valor nominal por ação a ser distribuído tende aumentar, mesmo com uma projeção de crescimento conservadora, aponta Quaresma.

A analista reforça que “principalmente para o investidor interessado em dividendos, [o Itaú] deve continuar sendo um bom player para 2024”.

Por esse motivo, as ações do Itaú (ITUB4) estão entre as 5 melhores ações para buscar dividendos em fevereiro.

4 ações boas pagadoras de dividendos para compra agora, além de Itaú (ITUB4)

Antes mesmo de anunciar os proventos extraordinários, os analistas da Empiricus Research já haviam recomendado as ações do Itaú na carteira de dividendos de fevereiro.

Na visão dos analistas, trata-se de uma empresa sólida, com bons resultados e que mostrou resiliência para atravessar períodos difíceis.

Além disso, as ações do Itaú (ITUB4) estão sendo negociadas com preços abaixo da sua média histórica. Ou seja, existe espaço para valorizações.

Contudo, o “bancão” não é o único que pode pagar bons dividendos. Segundo os analistas, outras 4 ações têm potencial para gerar renda passiva para os investidores.

Os analistas da Empiricus Research revelaram quais são esses ativos em um relatório com as 5 melhores ações para buscar dividendos agora.

Neste relatório, você poderá entender por que os especialistas consideram estes os melhores ativos para investir com foco em dividendos neste momento.

Além dos dividendos, entre os ativos selecionados pelos especialistas, o investidor ainda poderá comprar papéis que estão baratos e têm potencial de valorização. Ou seja, existe a possibilidade de buscar lucros de duas formas com a mesma ação.

O melhor de tudo é que você vai poder conhecer as recomendações e a tese de investimento de cada uma delas de graça, pois a Empiricus Investimentos está liberando este conteúdo como uma cortesia.

Assim, clicando neste link ou no botão abaixo, você terá acesso ao ticker das ações para buscar dividendos agora.

GRATUITO: ITUB4 E MAIS 4 AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS AGORA

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus