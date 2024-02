Pedimos para a IA criar a imagem do profissional do futuro – e o resultado vai te surpreender

O futuro sempre despertou a curiosidade da humanidade. Das civilizações mais antigas até as mais recentes, o desconhecido com frequência intriga a mente humana. E não seria diferente com as suposições sobre o futuro do trabalho. Os empregos serão substituídos por automação e inteligência artificial? Quais habilidades serão mais valiosas no futuro?

Para sanar algumas dessas dúvidas, perguntamos para o ChatGPT, uma das mais conhecidas ferramentas de inteligência artificial, como seria a imagem do profissional do futuro. E também como o profissional que não buscou capacitação se pareceria. Confira o resultado abaixo.

Veja como será o profissional do futuro, segundo o ChatGPT

Comando 1: Crie uma imagem de como será o profissional do futuro.

“A imagem representa um profissional do futuro em um ambiente de trabalho avançado e inovador. Este profissional está equipado com tecnologia de ponta, incluindo dispositivos de realidade aumentada e vestimentas inteligentes ajustáveis para otimizar o desempenho e a saúde. Este cenário futurista destaca a integração entre tecnologia avançada, bem-estar e eficiência no local de trabalho”, escreve o ChatGPT.

Comando 2: Como será a imagem do profissional do futuro que não se atualizou sobre IA?

“A imagem ilustra um profissional do futuro que não se atualizou em relação às tendências e tecnologias de inteligência artificial. Este cenário ressalta a disparidade entre ele e os demais profissionais. A expressão do trabalhador revela preocupação e arrependimento, ilustrando a importância crítica do desenvolvimento contínuo e da adaptabilidade profissional”, escreve o ChatGPT.

O que essas projeções podem ensinar?

É claro que as projeções anteriores são apenas suposições criadas pela IA que não podem ser levadas ao pé da letra. Mas, ainda assim, elas levantam questões bastante pertinentes: como será o profissional do futuro e por que é tão importante buscar capacitação?

Para Miguel Lannes Fernandes, especialista em IA e professor da Faculdade EXAME, dominar as ferramentas de inteligência artificial permite aos profissionais se destacarem frente aos recrutadores e terem acesso às melhores posições no mercado de trabalho.

“A IA expande a capacidade cognitiva de quem está usando a ferramenta em um nível desigual com relação a quem não usa. Por isso, é uma super oportunidade para aquelas pessoas que forem pioneiras em suas áreas usando a inteligência artificial”, afirma.

É uma espécie de novo computador. Quando os computadores surgiram, algumas empresas foram resistentes à novidade. E é provável que muitas delas tenham ficado para trás: não dá para imaginar um negócio que tenha sobrevivido nos últimos anos sem abraçar essa inovação tecnologia. Para o professor, o processo será parecido com a IA.

“Hoje não é nenhum diferencial dizer que você sabe usar um computador. Mas se você disser que sabe usar a inteligência artificial, ainda é uma novidade, mas por pouco tempo”, diz ele. “Isso não significa que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos. Não acredito que isso vá acontecer. Mas saber usar a IA vai permitir que profissionais concorrem de igual para igual no mercado, porque todo mundo vai começar a usar a IA.”

Aqui está o caminho para se tornar um especialista em IA

