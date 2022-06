Eletrobras (ELET6): começa a oferta de ações da privatização. Como participar

Depois de clicar em “Autorização de consulta às informações do FGTS”, vá até a opção “Aplicação nos fundos mútuos de privatização FGTS”, selecione o fundo “FMP ELETROBRAS” e clique em “Continuar”.

Para seguir, você deve ler e aceitar o Termo de Autorização para Habilitação FMP. Para finalizar, escolha o banco na lista de Administradoras FMP.

Depois de informar à Caixa a escolha pelo fundo, basta entrar na conta do banco ou corretora, solicitar a reserva para o assessor e informar o valor do FGTS que deseja aplicar no fundo. Os clientes receberão do assessor de investimentos uma notificação no celular contendo o Termo de Adesão do Fundo e o valor solicitado para confirmar o pedido.

Algumas corretoras também disponibilizarão o fundo em suas plataformas, já com o cálculo do valor limite do FGTS que poderá ser aplicado pelo investidor.