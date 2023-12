Ação ‘estupidamente barata’ pode decolar a partir de dezembro; veja

O índice de ações brasileiras (Ibovespa) em conjunto com outras ações negociadas na B3 dispararam em novembro. Com uma alta de 10,35% desde o dia 1º de Novembro, o BOVA11 deixou disparou e rendeu quase o CDI em um ano todo.

Embora o lucro tenha sido robusto, existem analistas que ainda acreditam que há espaço para um ‘presentinho de Natal’.

Segundo o analista Matheus Spiss, o Ibovespa pode engatilhar um processo de alta nos próximos meses e chegar a 140 mil pontos, com algumas ações específicas apresentando grandes valorizações nesse mesmo período. O início dessa guinada pode começar já no mês que vem, em dezembro.

Dentre as ações que podem superar o rendimento do Ibovespa nesta possível guinada, e uma na visão do analista está ‘estupidamente barata’, e ainda pode disparar com a chegada do Natal.

Isso porque ela está inserida em um setor que se beneficia da época festiva. E, como apontado no relatório elaborado por Spiess e sua equipe, as companhias desse setor estão se beneficiando da defasagem deixada pela pandemia em relação ao fluxo de pessoas existente nos shoppings.

Pois é, mesmo depois de tanto tempo ainda não conseguimos retomar os níveis pré-pandemia. O que é bom para a ação, pois conforme a situação for se normalizando é esperado que a companhia fature mais.

Repare no gráfico acima como os níveis de fluxo ainda não voltaram para o seu patamar pré-pandemia.

Isso pode significar que o natal desse ano pode vir ‘turbinado’ impulsionando os resultados futuros da companhia e, consequentemente, o preço da sua ação.

Conheça a ação que está ‘estupidamente barata’

Mas essa não é a única ação que pode disparar na Bolsa.

Para Matheus Spiess, existem outras 10 oportunidades de investimentos que representam verdadeiras oportunidades de uma vida para quem investir nelas agora.

‘Com certeza vai [ter um presente de Natal]’ - explica Spiess.

