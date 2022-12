23 ações que pagam dividendos mais indicadas para dezembro

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de dezembro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em quatro das sete carteiras consultadas pela EXAME Invest. Os papéis da Telefônica (VIVT3) aparecem e segundo lugar com três indicações.

Sobre a mineradora, os analistas da Vale destacaram que volumes de minério de ferro começaram a melhorar sazonalmente (e uma recuperação mais acentuada deva ser vista já no quarto trimestre). Eles destacaram que os preços do minério de ferro voltaram a subir, refletindo uma maior demanda durante o final do ano – possivelmente em decorrência de um processo de estocagem.

“Além disso, ainda vemos um cenário de mercado bastante saudável e equilibrado para 2023, o que se traduz em uma remuneração saudável para os acionistas acima de 10% (entre dividendos e recompras), o que funciona como espécie de “colchão” e, em tese, impede uma reavaliação muito pronunciada das ações – ao menos no curtíssimo prazo.”

Em relação à Telefônica Vivo (VIVT3), os analistas destacaram que os últimos resultados da Telefônica Brasil vieram bastante em linha com as expectativas de consenso e mostraram tendências semelhantes ao longo do ano.

“Notamos que o ativo VIVT3 está descontado, negociando com um múltiplo EV/EBITDA para 2023 em cerca de 3,0x. A Telefônica Brasil é uma empresa que distribui bons dividendos e esperamos para os próximos trimestres evidências mais fortes de captura de sinergias da aquisição da Oi e tendências positivas de geração de fluxo de caixa”, disseram os analistas da Ágora.

Veja ranking e carteiras abaixo:

Ação Recomendações Vale (VALE3) 4 Telefônica Vivo (VIVT3) 3 Itausa (ITSA4) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Cemig (CMIG4) 2 Isa CTEEP (TRPL4) 2 Irani (RANI3) 1 Petrobras (PETR4) 1 Copasa (CSMG3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Porto (PSSA3) 1 Santander (SANB11) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Camil (CAML3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 B3 (B3SA3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 CCR (CCRO3) 1 Engie (EGIE3) 1

Ágora Investimentos

Ações excluídas: TIM

Ações incluídas: Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Energisa (ENGI11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Guide Investimentos

Ações excluídas: Ambev e Taesa Unit

Ações incluídas: Petrobras e Irani

Ação Peso (%) CPFL Energia (CPFE3) 20 Irani (RANI3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Petrobras (PETR4) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ações excluídas: Itaú Unibanco e Telefônica Vivo

Ações incluídas: Cemig e Copasa

Ação Peso (%) Cemig (CMIG4) 20 Copasa (CSMG3) 20 Direcional (DIRR3) 20 Eletrobras (ELET3) 20 Porto (PSSA3) 20

Nova Futura

Ações excluídas: Unipar

Ações incluídas: Isa CTEEP

Ação Peso (%) Cemig (CMIG4) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20 Santander (SANB11) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Planner

Ações excluídas: Bradesco, Caixa Seguridade, CCR, Copel e GrendeneAções incluídas: Banco do Brasil, Camil, Ferbasa, ISA CTEEP e Itaú Unibanco

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Camil (CAML3) 20 Ferbasa (FESA4) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Petrobras (PETR3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Ações excluídas: Copel

Ações incluídas: CCR