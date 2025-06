Vai jogar na Quina de São João? Veja os números mais sorteados

A Quina de São João 2025 está próxima de acontecer e promete ser um dos sorteios mais aguardados do ano. Com um prêmio estimado em R$ 230 milhões, este concurso especial, que ocorrerá no dia 28 de junho, tem atraído apostadores de todo o Brasil.

Uma característica marcante da Quina de São João é o fato de não acumular. Caso ninguém acerte os cinco números sorteados, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quadra, e assim por diante, até os acertadores da dupla.

Estatísticas históricas

Para os apostadores mais estratégicos, é possível basear as apostas em estatísticas históricas, o que tem sido uma tendência crescente, principalmente em bolões.

A Sorte Online, plataforma especializada no setor, fez um levantamento sobre os números mais e menos sorteados desde a primeira edição do concurso, realizada em 2011.

Números mais e menos sorteados

Entre os números mais recorrentes, o 55 lidera o ranking, sorteado em quatro edições.

Outros números que aparecem com frequência são:

14, 15, 17, 26, 28, e 36, cada um sendo sorteado três vezes.

Por outro lado, a lista dos números que nunca foram sorteados na Quina de São João é extensa. Entre eles, estão:

08, 09, 10, 11, 16, e 19.

Estas estatísticas são uma boa fonte de informação para quem aposta em padrões e gosta de jogar com base na probabilidade matemática.

Vale lembrar que a Quina de São João tem um universo de 80 dezenas possíveis, o que contribui para a grande quantidade de números que ainda não foram sorteados, considerando que ocorreram apenas 14 sorteios desde sua criação.

O impacto das estatísticas nas apostas

Felipe Maximino, CEO da Sorte Online, observa uma mudança no comportamento dos apostadores.

“Eles não apostam mais só na sorte, apostam com inteligência”, afirma Maximino. Bolões e algoritmos de fechamento se tornaram populares entre os jogadores que buscam otimizar suas chances de ganhar. A plataforma tem investido em recursos que combinam tecnologias de desdobramento e distribuição de dezenas, personalizando a experiência do usuário e tornando as apostas mais técnicas.

Os dados históricos também são importantes para aqueles que preferem apostar de maneira individual. Com a possibilidade de revisar suas escolhas com base nas estatísticas, muitos apostadores ajustam suas apostas conforme os números mais sorteados.

Estados mais premiados

São Paulo é o estado que mais se destacou na Quina de São João, com 42 prêmios e um total de R$ 699.961.200,21 distribuídos.

Na sequência, estão Minas Gerais, com 15 prêmios e R$ 332.740.692,85; Paraná, com 8 prêmios e R$ 134.142.550,80; e Rio de Janeiro e Distrito Federal, com 6 prêmios cada.

O sorteio de 2024 é um bom exemplo da magnitude do prêmio. Em um concurso realizado no ano passado, três apostas acertaram os cinco números sorteados, cada uma levando para casa cerca de R$ 76,6 milhões.

Uma das apostas foi registrada em uma lotérica de Gouveia (MG), outra em Viamão (RS), e a terceira em São José do Rio Preto (SP).

Apostas vencedoras e valores

As apostas vencedoras em 2024 foram de bolões. Uma das apostas de Minas Gerais foi feita com 10 cotas, com cada participante embolsando cerca de R$ 7,7 milhões. No caso da aposta paulista, com 18 cotas, os cotistas receberam cerca de R$ 4,3 milhões cada.

Além disso, o sorteio de 2024 premiou outras 1.714 apostas que acertaram quatro dos cinco números, levando R$ 11 mil cada, e 144.635 apostas que acertaram três dezenas, com prêmio de R$ 124,64. Já as apostas com dois acertos, que somaram 3.833.840 apostas, receberam R$ 4,70 cada.

O que esperar da edição 2025

Com um prêmio estimado de R$ 230 milhões, o sorteio de 2025 será um dos maiores já realizados. As apostas já estão abertas e muitos jogadores estão revisando suas estratégias com base nos números mais e menos sorteados ao longo da história do concurso. A expectativa é de que, assim como nos sorteios anteriores, a Quina de São João continue sendo um evento marcante no calendário das loterias brasileiras, atraindo milhões de apostadores em busca de um prêmio milionário.