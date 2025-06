O número mais importante da Nvidia não é a avaliação de mercado — mas tem crescimento explosivo

As ações da Nvidia (NVDA) dispararam 45% nos últimos dois meses, o que fez a empresa recuperar seu posto como a mais valiosa do mundo, com um valor de mercado estimado em US$ 3,444 trilhões, ligeiramente acima dos US$ 3,441 trilhões da Microsoft (MSFT), de acordo com dados da Nasdaq.

O feito foi alcançado após um trimestre de resultados impressionantes, com a Nvidia reportando uma receita de US$ 44,06 bilhões, superando as expectativas de Wall Street e registrando um aumento de 69% em relação ao ano passado.

Mesmo assim, a avaliação de mercado não é o número mais importante da companhia. Outro fator pode importar ainda mais para os investidores: os tokens.

Desafios e expectativas

Apesar dos desafios enfrentados, como a perda estimada de US$ 8 bilhões em receita devido às novas políticas de controle de exportação de chips impostas pela administração Trump, a confiança dos investidores na empresa segue em alta.

Durante a teleconferência de resultados, o CEO Jensen Huang se manifestou sobre as restrições de exportação, especialmente em relação ao mercado chinês, um dos maiores centros de pesquisa em inteligência artificial (IA) do mundo.

"Hoje, no entanto, o mercado chinês de US$ 50 bilhões está efetivamente fechado para a indústria dos EUA", afirmou Huang, causando um impacto imediato nas ações da Nvidia, que subiram quase 5% após o horário de negociação.

A ascensão dos tokens

No entanto, por trás desse crescimento impressionante, há um número ainda mais importante para a Nvidia: o aumento explosivo na geração de tokens.

Em uma conferência sobre os lucros, a CFO da Nvidia, Colette Kress, destacou que a Microsoft processou mais de 100 trilhões de tokens no primeiro trimestre de 2024 usando os sistemas da Nvidia, um aumento de cinco vezes em relação ao ano anterior. A Nvidia em si não processa tokens diretamente como uma entidade; em vez disso, suas GPUs e infraestrutura de IA são responsáveis por alimentar o processamento de tokens de IA pelos seus clientes.

Tokens são unidades básicas para medir as entradas e saídas de IA e incluem dados como pixels, segmentos de palavras e áudio. À medida que as ferramentas de IA evoluem, a produção de tokens cresce rapidamente.

Sundar Pichai, CEO do Google, revelou que o número de tokens gerados nos produtos da empresa aumentou 50 vezes no último ano, o que impressionou a audiência do evento Google I/O.

Para analistas do Morgan Stanley (MS), o "crescimento explosivo dos tokens é o que realmente importa a longo prazo."

Embora os tokens não sejam uma métrica perfeita, uma vez que seu tamanho pode variar dependendo do tipo de conteúdo que representam, eles oferecem uma visão fundamental da escalabilidade da IA e do impacto desse crescimento para as empresas.

Ainda segundo eles, o "crescimento explosivo dos tokens" é um dos principais motores de longo prazo para a Nvidia, observando que a demanda por tokens de inferência de IA está crescendo mais rápido do que a infraestrutura de data centers existente pode suportar. Eles veem a Nvidia como uma das principais escolhas no setor de semicondutores devido a essa tendência, apesar dos desafios imediatos relacionados aos controles de exportação.

'Moeda do reino'

Os analistas do Bank of America (BAC) descreveram os chips de IA, incluindo as GPUs da Nvidia, como a nova "moeda do reino" no comércio e investimento geopolítico, citando grandes projetos de IA no Oriente Médio que reforçam a demanda contínua pelo poder de computação de IA da Nvidia. Eles esperam que a Nvidia se beneficie significativamente desses acordos soberanos de IA, projetando bilhões em receita anual.

Huang vê o aumento na geração de tokens como uma evidência de que a IA está oferecendo valor real. "Em breve, estaremos falando sobre quantos tokens produzimos por hora, assim como qualquer fábrica moderna", disse.

Com sua posição dominante no mercado, a Nvidia está diretamente posicionada para se beneficiar do aumento da demanda por tokens, já que a infraestrutura necessária para suportar esse crescimento está em suas mãos. Mas ainda há uma preocupação crescente de que a atual infraestrutura de data centers não seja capaz de acompanhar a demanda, o que poderá exigir investimentos significativos para expandir essa capacidade. Resta esperar.