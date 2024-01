Teto dos juros do consignado do INSS cai para 1,76%; valor era de 1,80%

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou a redução no teto do juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor cai de 1,80% para 1,76% ao mês. Bancos e instituições financeiras precisam respeitar os limites estabelecidos pelo órgão do Ministério da Previdência Social.