Smiles dá descontos de 30% em passagens áreas durante a 'Orange Week'

A Smiles, programa de fidelidade da companhia área GOL (GOLL4), realiza até o dia 1º de agosto a quarta edição da Orange Week com promoções de até 30% em passagens aéreas com a utilização de milhas (pontos). Entre os maiores descontos estão destinos como aeroporto de Navegantes (SC), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG) e Foz do Iguaçu (PR).

Além disso, a campanha dará descontos de 30% na locação de carros em parceira com a Localiza, desconto de 10% para reservar hotéis e passeios, além de 130% de bônus na compra de moeda estrangeira com a Câmbio Online.

Este ano, a campanha trará 15% mais ofertas que a edição anterior e condições especiais para produtos e serviços da Smiles e seus parceiros. A expectativa é que com a retomada das viagens e a demanda dos consumidores, o evento tenha um crescimento de 20%, na comparação com a Orange Week realizada no ano passado.

A Orange Week é a segunda maior campanha da marca no ano em vendas e recebeu 17% a mais de investimentos em 2022. O foco deste ano é ajudar o cliente a resgatar e juntar milhas Smiles para poder viajar.

“Desde o início do ano temos notado o aumento da procura e resgates de produtos relacionados às viagens, e não só para os destinos nacionais. Assim, desenvolvemos uma semana inteira para que os nossos clientes tenham acesso a oportunidades inéditas de desconto e benefícios na nossa plataforma”, explicou Rodrigo Possatto, diretor de Viagens e Marketplace da Smiles.

A companhia explica ainda que a reativação e extensão de milhas podem gerar até 300% de bônus, a depender da categoria do cliente e valor da operação. O Gift Milhas, produto recente que permite presentear com milhas, terá 60% de desconto. No site da Smiles, a um passo a passo de como restagatar as milhas.

O cartão de crédito GOL Smiles tem isenção de anuidade no banco Santander. O cliente que quem fizer o upgrade de categoria no Clube Smiles com assinatura mensal de milhas, também pode receber milhas extras.