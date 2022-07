Viagem para Argentina: veja os preços dos pacotes para as cidades mais procuradas

Em meio ao cenário de desvalorização do peso argentino, o real, ainda que fraco perante o dólar, tem ganhado poder de compra na Argentina. De olho nessa vantagem cambial, o turismo para o país vizinho tem se fortalecido entre os brasileiros. No primeiro semestre deste ano, os turistas do Brasil representaram 22% do total de 2,5 milhões de viajantes recebidos pela Argentina. Não à toa, companhias aéreas seguem ampliando voos nesse trajeto.

Segundo Daniela Araujo, diretora de voos da Decolar, a alta demanda dos brasileiros por destinos argentinos tem ocorrido fortemente desde o ano passado. “Na Decolar registramos um aumento de mais de 200% na procura por pacotes de viagens para a Argentina desde que as fronteiras com o Brasil foram reabertas, em 1º de novembro de 2021”, conta. De acordo com levantamento realizado pela empresa, as cinco cidades mais procuradas pelos brasileiros na Argentina são Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Ushuaia e Córdoba. Já as cinco cidades brasileiras que mais emitem turistas para o país são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.

A seguir, confira valores e benefícios de alguns dos pacotes oferecidos por agências de viagem nacionais para os destinos mais populares da Argentina:

MaxMilhas

Pacote atual*:

Destino: Buenos Aires

Três dias e duas noites

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) da cidade de origem para Buenos Aires, hospedagem em categoria econômica em Buenos Aires com café da manhã e uma bagagem de mão de até 10 kg

A partir de R$ 3.269

*Pesquisa feita em 26/7/2022. Valor sujeito a alteração.

CVC

No mês de setembro:

Destino: Buenos Aires

Período: 26 a 29/9/2022

O que inclui: passagem aérea de ida e volta (GRU-EZE-GRU) com bagagem despachada e hospedagem no hotel HTL Urbano com café da manhã

A partir de R$ 1.637 por pessoa

Hospedagem Bariloche

Referência para hospedagem entre setembro e novembro de 2022

O que inclui: hospedagem no hotel Soft Bariloche com café da manhã em apartamento quádruplo. Cortesia para crianças de até 5 anos no mesmo quarto dos responsáveis

A partir de R$ 223 por pessoa

Kayak

No mês de agosto*:

Destino: Buenos Aires

Preço médio das passagens: R$ 2.107,99

Preço médio de hospedagem: R$ 392,73

Destino: Bariloche

Preço médio das passagens: R$ 4.016,74

Destino: Mendoza

Preço médio das passagens: R$ 3.649,63

Destino: Ushuaia

Preço médio das passagens: R$ 4.020,92

*A pesquisa foi feita na base de dados do Kayak buscando por voos de ida e volta saindo de todos os aeroportos do Brasil com destino a todos os aeroportos da Argentina + busca por hospedagem no mesmo período. Foram consideradas buscas feitas entre 1º/5/2022 e 25/7/2022 para viagens a serem realizadas entre 1º/8/2022 e 31/8/2022. Os preços e percentuais são uma média e podem variar com o tempo.

Decolar

No mês de agosto:

Destino: Buenos Aires

Quatro noites

Período: 14 a 18/8/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no El Conquistador Hotel com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 1.711 por pessoa

Destino: Buenos Aires

Cinco noites

Período: 15 a 20/8/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Rochester Classic Hotel com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 1.853 por pessoa

Destino: Salta

Cinco noites

Período: 10 a 15/8/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Hotel Marilian com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 2.936 por pessoa

No mês de setembro:

Destino: Buenos Aires

Quatro noites

Período: 12 a 16/9/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Suipacha Suites

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 1.672 por pessoa

Destino: Buenos Aires

Sete noites

Período: 2 a 9/9/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Dazzler by Wyndham Recoleta com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 2.073 por pessoa

Destino: Mendoza

Seis noites

Período: 4 a 10/9/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Hotel Provincial com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 3.285 por pessoa

Destino: Bariloche

Sete noites

Período: 7 a 14/9/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Gran Hotel Panamericano com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 3.934 por pessoa

No mês de outubro:

Destino: Buenos Aires

Quatro noites

Período: 1º a 5/10/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem Savoy Hotel

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 1.870 por pessoa

Destino: Buenos Aires

Sete noites

Período: 3 a 10/10/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Huinid Obelisco Hotel

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 2.682 por pessoa

Destino: Córdoba

Sete noites

Período: 21 a 27/10/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Savannah Cordoba Hotel com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 2.711 por pessoa

Destino: Ushuaia

Três noites

Período: 31/10 a 4/11/2022

O que inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Monaco Hotel com café da manhã

Embarque no Aeroporto de Guarulhos (GRU)

A partir de R$ 3.337 por pessoa

