Perdeu dinheiro com o Plano Collor? Prazo para recuperar valores termina em um ano

Quem teve perdas na poupança por causa dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II tem até 5 de junho de 2027 para aderir ao Acordo dos Planos Econômicos. Com a data se aproximando, o prazo entrou no último ano e ainda há cerca de 280 mil acordos que podem ser firmados, segundo a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo).

Desde que o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2018, mais de 365 mil acordos já foram celebrados, com o pagamento de quase R$ 6 bilhões aos beneficiários.

Para a diretora-executiva da Febrapo, Ana Seleme, quem ainda não verificou se tem direito ao acordo deve buscar informações o quanto antes.

"Um ano parece muito tempo, mas não é. Estamos falando de um direito que levou décadas para ser reconhecido e que agora tem prazo para acabar. Quem ainda não verificou sua situação precisa agir. O tempo passa rápido e, quanto antes a pessoa receber, mais cedo poderá utilizar ou investir esse recurso", afirma.

Dinheiro que pode estar rendendo

A entidade afirma que adiar a adesão pode significar deixar um dinheiro parado que já poderia estar sendo usado para outros objetivos, como quitar dívidas, investir ou reforçar o orçamento.

Segundo Ana Seleme, não há expectativa de que os valores pagos sejam maiores para quem decidir esperar.

"Se não existem chances de valores maiores, decisões diferentes ou condições mais vantajosas no futuro, não faz sentido esperar. Ao contrário, adiar só aumenta o risco de perder dinheiro, já que o valor permanecerá o mesmo até o fim do prazo", diz.

A Febrapo também alerta que, depois do encerramento do prazo, os poupadores que não aderirem ao acordo podem perder essa oportunidade e, dependendo do andamento do processo, ainda ter de arcar com despesas judiciais.

O que são esses acordos?

O acordo é destinado a poupadores que têm ações relacionadas às perdas provocadas pelos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

A orientação da Febrapo é que os interessados consultem sua situação o quanto antes e não deixem a análise para os últimos meses do prazo.

"A cada mês que passa, o prazo fica menor. Estamos falando de uma oportunidade histórica de encerrar uma discussão que se arrasta há décadas e garantir recursos que pertencem aos poupadores. Nossa orientação é simples: não espere o último momento para buscar informações", conclui Ana Seleme.

Quem pode aderir

A adesão é exclusiva para poupadores com ações judiciais em andamento. Em caso de falecimento do poupador, herdeiros e inventariantes também podem participar.

São considerados herdeiros legais: cônjuges, filhos, pais e parentes colaterais até o 4º grau.

Para mais informações sobre o acordo e os procedimentos de adesão, os interessados podem contatar a Febrapo pelo telefone 0800-775-5082, (11) 3164-7122, ou pelo WhatsApp (11) 97611-2209.