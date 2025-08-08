Mega-sena: nenhuma aposta acerta e prêmio acumula para R$ 9 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 7. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Números Sorteados e Premiações

O sorteio revelou as seguintes dezenas: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48.

20 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 61.349,01 cada.

1.483 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.363,78 cada.

Como Participar do Próximo Sorteio

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do Brasil ou online, através do site ou aplicativo da Caixa.

O valor da aposta simples (6 dezenas) é de R$ 6.