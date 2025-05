Jovens têm menos probabilidade de pagar as contas em dia; idosos lideram ranking, aponta Serasa

A probabilidade de um consumidor pagar suas contas em dia parece estar bastante ligado à idade, aponta um levantamento divulgado hoje pelo Serasa.

De acordo com a instituição, há um contraste entre gerações quando o assunto é pontuação de crédito. Jovens de 18 a 25 anos apresentam a menor média do país, com apenas 505 pontos, considerada "baixa". Já os consumidores com mais de 65 anos lideram o ranking nacional, com 609 pontos, pontuação classificada como "boa".

O score de crédito é uma pontuação que vai de 0 a 1.000 e indica a probabilidade de um consumidor pagar suas contas em dia. De acordo com o estudo, o score médio dos brasileiros no primeiro semestre de 2025 é de 548 pontos, também enquadrado na faixa "bom".

A pesquisa também mostra que o interesse dos brasileiros pelo tema está em alta: 84% já consultaram seu score de crédito, e 35% acompanham a pontuação mensalmente.

O novo levantamento semestral da Serasa apresenta um panorama detalhado do comportamento financeiro no Brasil, segmentando os dados por faixa etária, região e estado. O objetivo do Mapa do Score é trazer mais transparência e educação financeira para os consumidores, incentivando práticas que ajudam a aumentar o score e melhorar o acesso ao crédito.

Como é calculado o Serasa Score

A pontuação de crédito é baseada em seis fatores que refletem o comportamento financeiro do consumidor. Hábitos de pagamento de contratos, como empréstimos, parcelamentos, crédito de crédito e contas de consumo oriundos do Cadastro Positivo; experiência de mercado; dívidas em aberto; busca por crédito e consultas ao CPF; informações cadastrais; e quantidade e tempo de contratos de crédito ativos.

Como consultar o Serasa Score?

Consumidores podem acessar gratuitamente sua pontuação de crédito pelo site ou aplicativo da Serasa. Basta criar uma conta ou fazer login na plataforma para visualizar o Score e acompanhar seu histórico de alterações ao longo do tempo.

Para mais informações, acesse: https://www.serasa.com.br/score/mapa-do-score/