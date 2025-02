Informe de rendimentos do INSS já está disponível para Imposto de Renda 2025

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem acessar o informe de rendimentos necessário para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. O documento pode ser obtido pelo site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou diretamente na rede bancária.

O prazo para declaração começa em 15 de março e termina em 1º de maio. A Receita Federal recomenda que os contribuintes evitem deixar o envio para a última hora, a fim de evitar multas e outros problemas.

Quem deve declarar

A obrigatoriedade da declaração em 2025 inclui quem recebeu:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024

em 2024 Rendimentos isentos, como heranças e indenizações, acima de R$ 200 mil

Ganho de capital na venda de bens

Além disso, também precisam declarar aqueles que:

Possuem bens superiores a R$ 800 mil

Obtiveram receita bruta com atividade rural acima de R$ 153.199,50

Se tornaram residentes no Brasil e tinham bens até 31 de dezembro de 2024

Utilizaram a isenção para a venda de imóveis e reinvestiram o valor no prazo de 180 dias

Penalidades por atraso

A multa para quem não entregar a declaração dentro do prazo é de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74. Se o contribuinte tiver direito à restituição, o valor da multa será descontado do montante a ser restituído.

Como acessar o informe de rendimentos do INSS