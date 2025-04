Dupla de Páscoa: Caixa sorteará o maior prêmio da história; veja como jogar e fazer bolão

O concurso especial da Dupla Sena, denominado Dupla de Páscoa, trará o maior prêmio já registrado na história da modalidade. Estimado em R$ 45 milhões, o sorteio ocorrerá no dia 19 de abril, no sábado que antecede o Domingo de Páscoa. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o Brasil, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa, que oferecem comodidade para os apostadores.

Com R$ 45 milhões, o vencedor poderia comprar cerca de 580 carros populares ou 90 casas no valor de R$ 500 mil cada. Além disso, ao aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal seria de cerca de R$ 238 mil no primeiro mês.

O concurso deste ano marca o nono sorteio especial da Dupla Sena, e o maior prêmio já registrado foi em 2024, quando R$ 37,5 milhões foram divididos entre dois apostadores. A Dupla de Páscoa segue regras específicas: caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será redistribuído entre os acertadores da quina no primeiro sorteio e assim por diante.

Como funciona a Dupla de Páscoa

O concurso Dupla de Páscoa não acumula, o que aumenta as chances de premiação. No caso de não haver ganhadores na faixa principal, o prêmio é destinado aos apostadores que acertarem a quina no primeiro sorteio. Esse modelo segue a mesma estrutura da Dupla Sena regular, onde os jogadores têm duas oportunidades de ganhar.

O apostador participa do concurso com um único bilhete, o qual oferece duas chances de sorteio. O valor da aposta simples é de R$ 2,50, com a possibilidade de escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Para facilitar, o sistema também oferece a opção da Surpresinha, onde os números são escolhidos automaticamente.

Bolão da Dupla de Páscoa

O Bolão da Dupla Sena é uma opção popular para quem deseja aumentar as chances de ganhar em grupo. Os apostadores podem comprar cotas nas lotéricas ou por meio do portal e aplicativo Loterias Caixa. O preço mínimo de participação é de R$ 10, com cada cota sendo vendida a partir de R$ 2,50.

O bolão permite até 50 cotas por aposta e cada bolão pode ter no máximo dez apostas. O valor pago para participar do bolão tem uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Para mais detalhes sobre como realizar as apostas ou participar do bolão, os interessados podem acessar o portal Loterias Caixa ou baixar o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.